"Группами покидают зал": чем поразили военные и гражданские на концертах Олега Скрипку

Были очень щемящие выступления

Известному певцу и музыканту украинского шоу-бизнеса Олегу Скрипке недавно исполнилось 60 лет, за последние годы своего творчества он часто ездил на восток Украины, поддерживать наших военных. Что поразило его во время таких концертов и чем они отличаются от гражданских?

Ответ на этот вопрос он дал "Телеграфу" в интервью "Нам нужны этническая и языковая гигиена: Олег Скрипка о победе и концерте на руинах Кремля ".

По его словам, к военным он ездил преимущественно с "Культурным десантом". Были и спонтанные выезды, хотя в большинстве своем они запланированы раньше времени. Скрипка посещал не только прифронтовые зоны, но и места, где учатся военные.

"Были очень щемящие выступления, после которых люди сразу отправлялись на линию столкновения. На прифронтовых концертах неоднократно со сцены наблюдал, как военные поднимаются и группами покидают "зал" — идут на задание или, наоборот, посреди выступления появляются пыльные воины и присоединяются к зрителям", — говорит Скрипка.

Артист вспоминает, что во время таких поездок больше всего поражает тот покой, уверенность и уравновешенность, которые наблюдаются у наших воинов. Он подчеркивает, что именно этого нам, "мирняку", больше всего не хватает.

"Именно во время поездок на восток происходит персонализация нашей защиты — понимаешь, кто именно тебя защищает, кто эти люди и в каком они состоянии. И это очень успокаивает. Как правило, воины молчаливы и их трудно "раскачать" на концерте", — добавляет певец.

Также он заметил, что наши люди с войной стали добрее. Ведь их легче привлечь к различным инициативам, взаимодействию и помощи. Фестиваль всегда тяжело делать, и из-за финансовых сложностей в том числе, а сейчас во время войны люди подключаются мгновенно.

Ранее "Телеграф" писал, что Скрипка рассказал, почему не делит россиян на "хороших" и "плохих".