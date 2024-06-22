В Украине не будет таких легенд, как были в СССР во Второй мировой: Скрипка назвал причины

Создание легендарных героев – это работа военной пропаганды, отметил он

В условиях бесчеловечной агрессии России против Украины, у нас появилось немало героев, продемонстрировавших выдающуюся смелость и героизм — Роман Грибов , сказавший фразу о "русском военном корабле", Александр Мациевский, расстрелянный после фразы "Слава Украине!" . Однако по ряду причин их подвиги недостаточно освещаются.

О своем видении причин, по которым в Украине нет своих "Матросовых", "Гастелло", "Мересьевых" и "Космодемьянских", в интервью "Телеграфу" рассказал солист группы "Вопли Видоплясова":Нам нужны этническая и языковая гигиена: Олег Скрипка о победе и концерте на руинах Кремля

"Создание легендарных героев — это работа военной пропаганды. Приведенные образцы — это советская пропаганда, и еще помним немецкую и американскую. Надо признать, что у нас военной пропаганды не хватает, потому что иногда информационные потоки пускаются на произвол судьбы. Также следует отметить большое влияние кремлевских ботов на наше информационное пространство. Поэтому при таких условиях появиться "Гастелло" и "Матросовы" не могут", — пояснил он.

Следует отметить, что истории многих советских героев были выдумкой. Советская пропаганда ради хорошей картинки искажала факты. Так, например, Зоя Космодемьянская, которую в конце ноября 1941 года в Подмосковье казнили фашисты и она была одной из икон пропаганды СССР, очень неоднозначна фигура. Жители поселения, где произошла трагедия, на самом деле плевали ей вслед, когда ее вели на виселицу. Ведь по приказу сверху Космодемьянская жгла их дома, чтобы в лютый мороз фашистам было некуда спрятаться и обогреться. Она выполняла приказ, не думая о мирных жителях.

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