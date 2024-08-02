Удар в челюсть и победа над женщиной в ринге: как трансгендерные атлеты меняют спорт

Участие трансгендеров в соревнованиях ставит под угрозу современный женский спорта

Олимпийский поединок между Анджелой Карини и представителем Алжира, "трансгендерной женщиной" Иман Хелиф завершился досрочно и продлился всего 46 секунд. Удары Иман были настолько мощными, что итальянка сдалсь и расплакалась. "Я никогда не чувствовала столь сильных ударов," — сказала она после поединка. Видео 1\8 финала боксерских соревнований Олимпиады стало вирусным: на нем мужчина бьет женщину, хотя такое утверждение может вызвать обвинение в трансфобии.

Ранее Международная федерация бокса отстранила Хелиф от участия в прошлогоднем чемпионате мира незадолго до финального боя за золотую медаль. Тогда Федерация пришла к выводу, что атлет(ка) не соответствует критериям допуска к женским соревнованиям и может иметь несправедливое преимущество над другими участницами. По слухам, в результатах теста фигурировала мужская хромосома (XY).

Подобные скандалы в современном спорте уже не редкость. Но эта тема продолжает быть источником многочисленных споров, затрагивающих вопросы справедливости, равенства и этики в спортивных состязаниях, уже более 50 лет. Вот некоторые из громких историй.

Рене Ричардс: пионер(ка) в транс-спорте

История Рене Ричардс, бывшего капитана мужской теннисной сборной Йельского университета – первый широко известный случай участия трансгендерного спортсмена в соревнованиях высокого уровня.

В 1970-х годах Ричардс вел юридическую борьбу за право участвовать в женских турнирах после смены пола. Его случай привел к знаковому судебному решению в 1977 году, когда Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что Ричардс имеет право участвовать в US Open как женщина.

Остин Киллипс: первый чемпион среди вело-трансгендеров

Остин Киллипс — американский велосипедист, который начал свою карьеру в профессиональном велоспорте после перехода. Его участие в женских соревнованиях вызвало значительный резонанс в спортивном сообществе.

В 2023 году он выиграл велогонку "Тур Джила" в США. Согласно действующим на тот момент правилам UCI, Киллипс был допущен к участию в женских соревнованиях. Эти правила разрешали трансгендерным женщинам соревноваться при условии, что уровень тестостерона в их организме не превышал 2,5 наномоль на литр в течение как минимум двух лет до начала соревнований.

Сторонники Киллипс и сегодня утверждают, что он соответствует всем требованиям для участия в женских соревнованиях, установленным спортивными организациями. Критики же заявляют о потенциальном неравенстве в физических возможностях.

Лорел Хаббард: первый трансгендерный олимпиец

Лорел Хаббард, тяжелоатлет из Новой Зеландии – первый открытый трансгендерный спортсмен, участвовавшим в Олимпийских играх. В 2021 году он выступил на Олимпиаде в Токио, что стало переломным моментом для всего олимпийского спорта.

Лорел Хаббард был мужчиной до 35 лет и к тому возрасту серьезных турниров не выигрывал. Но на открытом чемпионате Австралии 2017 года в Мельбурне, став первым трансгендерным спортсменом, завоевал международный титул в тяжелой атлетике.

Участие Хаббард в Олимпиаде вызвало неоднозначную реакцию. Многие приветствовали это как шаг к большей инклюзивности в спорте, в то время как другие открыто говорили о неравной конкуренции и потенциальном преимуществе в силе.

Ребекка Куинн: первое небинарное олимпийское золото

Куинн, футболистка сборной Канады, стала первым открытым небинарным спортсменом, выигравшим олимпийскую медаль. В 2021 году на Олимпиаде в Токио Куинн в составе канадской команды завоевала золотую медаль в женском футбольном турнире.

В сентябре 2020 года она заявила, что является трансгендерной небинарной персоной, и попросила обращаться к ней во множественном числе — они/их. Но ей разрешили продолжать заниматься профессиональным женским футболом на основе пола, определенного при рождении, а не гендерной идентичности.

Трансгендерный спорт – заведомо нечестная конкуренция

Физические различия между мужчинами и женщинами могут создавать определенные преимущества в спорте, даже если речь идет о трансгендерных спортсменках, завершивших переход. И это не совсем об уровне тестостерона.

Мужчины, как правило, выше, что может играть ключевую роль в определенных видах спорта. У них также более крепкие кости, прочные сухожилия и связки. Это снижает риск травм при столкновениях и падениях. Кроме того, мужчины имеют большую мышечную массу и меньший процент жира, а также на 10% больше быстрых мышечных волокон, что особенно важно для силовых и скоростных видов спорта.

Эти особенности могут приводить к неравным условиям в соревнованиях между цисгендерными и трансгендерными женщинами, особенно в тех дисциплинах, где важны сила и скорость.

По результатам исследования, опубликованного Всемирной Федерацией регби в 2020 году, женщины-спортсменки сталкиваются с повышенным риском травм при контактной борьбе с трансгендерными женщинами, которые ранее были мужчинами. Это подчеркивает потенциальные проблемы безопасности, возникающие при участии трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях по контактным видам спорта.

МОК попержнему допускает "трансгедерных женщин" к участию в соревнованиях, если общий уровень тестостерона в сыворотке крови был ниже 10 нмоль/л в течение как минимум 12 месяцев до первого соревнования. В то же время, в 2019 году Всемирная организация здоровья исключила трансгендерность из перечня психических расстройств. Согласно МКБ-11 она теперь считается состоянием, которое относят к сексуальному здоровью.

Ранее "Телеграф" писал, что трансгендер похитил младенца из роддома. Он объяснил, что хотел иметь ребенка, но понимал, что не сможет родить, поэтому решил украсть.