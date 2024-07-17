Трансгендер похитил младенца из роддома. В деле появился партнер похитителя из полиции, да и к матери есть вопросы

По одной из версий следствия, многодетная сельская женщина могла родить ребенка на заказ

На днях в Кременчуге в Полтавской области произошло громкое преступление. 14 июля из городского перинатального центра была похищена маленькая Кира , которую должны были выписать на третий день после рождения. Ее мама с другой роженицей на 10 минут отлучилась в буфет перекусить, и этого времени оказалось достаточно для похищения младенца.

"Телеграф" решил разобраться в скандальной истории и высветить некоторые темные пятна, за которыми стала заметна персона майора полиции. Однако обо всем по порядку.

Как рассказал начальник департамента здравоохранения Полтавской ОВА Виктор Лысак, ребенок родился 11 июля в 15:10 весом 3230 граммов и ростом 50 см. За девочку должна отвечать мать, которая и находилась в перинатальном центре.

— Все родильные стационары, реанимации доступны для посетителей, родственников, знакомых. Это открытые заведения, — подчеркнул Виктор Лысак. — В перинатальном на момент похищения младенца был открыт один вход, где постоянно проходят пациентки и посетители.

Искали женщину, а нашли мужчину

Более четырехсот полицейских двое суток разыскивали девочку. Подозрение пало на молодую блондинку с коротким хвостиком. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, она вышла из перинатального центра с большим пакетом в руках, куда могла положить ребенка. Через систему видеомониторинга "Безопасный город" следователи проследили движение такси, в котором находился похищенный младенец.

Как сообщил на брифинге 17 июля начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области Евгений Рогачев, в ходе отработки правоохранители установили таксиста, отвозившего домой человека, причастного к совершению преступления.

Допрошенный водитель такси назвал населенный пункт под Кременчугом. И через два дня в одном из заброшенных помещений, за бетонным забором и высокими металлическими воротами, был обнаружен похищенный младенец. Он лежал в детской коляске, на нем был чистый памперс и чистая распашонка. Врачи сразу проверили состояние здоровья девочки — никаких отклонений не нашли. Ребенка передали в медицинское учреждение.

Похищенного младенца обнаружили в заброшенном доме з бетонным забором

Версии похищения

— Мы отрабатывали несколько версий. В частности, суррогатное материнство, похищение неизвестными лицами, похищение вероятными родственниками, — сказал Евгений Рогачев. — Согласно свидетельским показаниям, особа, причастная к похищению ребенка, "засветилась" в перинатальном центре за несколько дней до совершения преступления, — 6 и 7 июля. По нашему мнению, таким образом она получала развединформацию: как можно беспрепятственно пройти, как беспрепятственно выйти. Общалась с работниками центра и роженицами, которые затем стали свидетелями. Задавала много вопросов, во время тревоги спускалась в укрытие и общалась с роженицей.

По словам Евгения Рогачева, эта особа, "возможно, с целью маскировки одевалась в женскую одежду".

Впрочем, известно, что причастное к похищению лицо — трансгендер 1999 года рождения. Он только по паспорту мужчина, но позиционирует себя как женщина: соответственно одевается, имеет женскую походку. Говорят, грудь он "сделал" в Таиланде. Из-за чего следователи не могли сразу определить пол похитителя и "списывают" все на плохое качество видеокамер.

Задержанный объяснил, что хотел иметь ребенка, но понимал, что не сможет родить, поэтому решил украсть.

Насколько правдиво его признание, еще предстоит выяснить.

Куда возил "сверток" майор полиции?

Интересно, что в этой истории вроде бы всплыла персона майора Национальной полиции, который мог быть партнером задержанного трансгендера. По словам одного моего коллеги, разбиравшегося в ситуации, в селе якобы все об этом знают.

Как утверждает журналист, соседи видели: пока силы правоохранителей были брошены на розыск похищенного младенца, этот майор вроде бы приезжал к подозреваемому и куда-то возил сверток.

Но селяне не догадывались, что могло быть в том "свертке"…

Что известно о матери

Роженица, у которой похитили ребенка, ничего прессе не комментирует, так же, как и работники перинатального центра. А следствие по-прежнему продолжает проверять версию суррогатного материнства. Вероятно, потерпевшая могла получить деньги от подозреваемого за рождение ребенка.

Однако журналисты "Суспільного Полтава" успели навести справки о маме Киры.

Она проживает в одном из сел бывшего Глобинского района. Имеет четырех детей от разных мужчин. Как сообщила начальница службы по делам детей Глобинской громады Валентина Завезион, семья состояла на учете соцслужбы в 2023 году из-за того, что мать ненадлежаще выполняла родительские обязанности. В частности, у детей были конфликты с ее новым сожителем. С семьей работали специалисты. Через короткое время женщина выполнила все рекомендации специалистов, и с учета семью сняли.

— Старшие сыновья женщины учатся на газосварщиков в ПТУ, двое младших учатся в местной гимназии. В настоящее время три мальчика проживают с мамой, а один — отцом в другом селе. После того, как женщина рассталась с сожителем, в семье все наладилось, – рассказал староста Станислав Живолуп.

Дом мамы

Реакция соцсетей

Пользователи соцсети активно откликнулись на резонансное происшествие.

"Пусть не врет. Хотел продать заказчику. А кто-то из персонала помог ему украсть ребенка". — "Потому что там проходной двор! Тот транс мог туда ходить, как на работу. Просто выждал удобную возможность". — "Я рожала. Никакого проходного двора в родильных отделениях нет. Все очень строго. Если кто-то заходит, то там всех спрашивают — кто и куда". — "Продала, сто процентов", — ломают копья вокруг этой истории читатели новостей.

Что дальше?

В рамках открытого уголовного производства будут изучены все обстоятельства этого преступления и дана правовая оценка действиям медицинского персонала перинатального центра. Его действия квалифицируются как служебная халатность.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. За похищение ребенка он может быть лишен свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ребенок находится не с матерью.

Фото — ГУ НП в Полтавской области и "Суспільне Полтава"