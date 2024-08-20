Дождь и облачность Днепр не спасут: какую погоду прогнозируют в ближайшие дни

Ночью обещают до +29°С

Украину с начала недели накрывает сильная жара, которая продержится почти до конца месяца. Так, в Днепре на 21-22 августа прогнозируется до +37°С днем.

Об этом свидетельствуют данные портала meteo.ua. Даже сильный ветер и дождь не снизят показатель среднесуточной температуры в городе.

Погода в Днепре 21 августа

В среду синоптики прогнозируют днем до +37°С, а ночью от +23 до +29°С. В течение дня небо будет затянуто облаками, но без дождя. В то же время, по данным meteofor.com.uа, в Днепре 21 августа днем будет немного прохладнее до +33°С, а ночью до +21°С. Осадки и сильная облачность тоже не ожидаются.

Погода в Днепре 22 августа

В четверг солнце в городе пригреет до +36°С, а ночью до +24°С. После обеда синоптики прогнозируют небольшой дождь и умеренную облачность. Но meteofor.com.uа обещает более низкую температуру в Днепре на 22 августа до +33°С днем и +22С ночью.

Порывы юго-восточного и восточного ветра 21 и 22 августа составят 4-8 м/с.

Отметим, Укргидрометцентр предупреждает о повышенном уровне пожарной опасности в Днепропетровском регионе из-за значительной жары.

Пожарная опасность карта

Также в регионе объявлено гидрологическое предупреждение: "В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения г. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый)".

Гидрологическое предупреждение карта

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких областях Украины спадет жара в ближайшие дни.