Можно не торопиться: в Германии подготовили приятный сюрприз для украинских водителей

Однако времени все равно мало

Беженцам в Германии разрешали управлять своим авто с украинскими номерами, однако ограничили сроки. Согласно действующему законодательству, с 1 апреля украинским водителям должны запретить ездить на авто без регистрации в ФНС. Каждый должен зарегистрировать свой автомобиль в ФНС и получить государственные номера.

Но после обсуждений процедуру освобождения от обязательной регистрации продлили еще на полгода. То есть до 30 сентября 2024 года. Об этом говорится на сайте Федерального министерства цифровых технологий и транспорта.

Это касается больше тех беженцев, которые не хотят оставаться в Германии на постоянно. Таким людям нужно предоставить страховку, документы о регистрации ТС и техосмотра.

Какие документы нужны, чтобы получить разрешение не перерегистрировать авто в Германии

Для этого нужно иметь разрешение на пребывание в Германии или вид на жительство. Также следует предоставить Государственному ведомству строительства и транспорта регистрационные документы, международный полис страхования, то есть "Зеленую карту", сертификат о прохождении техосмотра (из сервисного центра, сертифицированного в Германии.

Сколько нужно заплатить, чтобы получить немецкие номерные знаки

Если вы решили получить немецкую регистрацию для своего авто, нужно заплатить от 31 до 100 евро, это зависит от места, где вы находитесь.

С конца сентября 2024 года управлять транспортным средством, не зарегистрированным в Германии, будет запрещено. Такое нарушение предусмотрено кодексом об административных правонарушениях, а также влечет 70 евро штрафа и 1 штрафной балл. Напоминаем, что в Германии действуют такие нормы в отношении водителей – их штрафуют с помощью специальных баллов. Получил 8 таких — забирают водительское удостоверение.

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