Має важливе значення. Партизани влаштували диверсію під Курськом (відео та мапа)

Росіяни використовували Ж/Д для постачання військ у Курській області

Українські партизани підірвали релейну шафу на одній із залізничних гілок у Курській області. Ця лінія має стратегічне значення для російської армії у регіоні.

Про це повідомила прес-служба руху "Атеш" у Telegram. Через цю залізничну гілку російська армія доставляє техніку та особовий склад на курску фронту. Ця лінія залізниці забезпечує постійне постачання російських військ на передовий.

У мережі з’явилися відео закладки вибухівки під залізницю, а потім підрив залізничних колій. Про загиблих та постраждалих внаслідок підриву залізниці не повідомляється.

Ділянка залізниці, де стався підрив, розташована на північ від Курська, неподалік населеного пункту Золотухине. Порушення роботи залізничних шляхів послаблює логістичну підтримку російської армії та ускладнює транспортування військової техніки на лінію фронту.

Партизани заявили, що удари по важливій інфраструктурі збройних сил Російської Федерації триває.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Самарській області Росії стався сильний вибух на залізничній колії. Внаслідок руху поїздів було зупинено через значні пошкодження.