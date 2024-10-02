"Это об отсутствии достоинства". Поплавского захейтили из-за неоднозначных фото с женщинами

Бывший ректор Киевского университета культуры вновь оказался в центре скандала

Известный украинский шоумен, продюсер и певец, экс-ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский снова оказался в центре внимания широкой публики.

Об этом пишут пользователи соцсети Facebook. В преддверии выхода документального фильма о себе Поплавский сфотографировался с женщинами. В соцсети это расценили как отсутствие достоинства со стороны шоумена.

На фото Поплавский изображен с женскими руками, которые гримируют его и приводят в порядок костюм.

— Эти фото не про эротику, чувствительность или секс. Фото с этими женскими руками — об отсутствии достоинства. Наверно, еще ниже есть эти женские руки, — заявила пользователь соцсети Елена Королева, на странице которой было опубликовано это фото.

В комментариях другие пользователи пишут, что студенток данного ВУЗа устраивает такой способ получения диплома.

— "Учреждение невест" дает возможность найти "папика" или даже мужа. Под постом о фильме про "Юного орла" (песня в исполнении Поплавского — Ред.) видела немало одобрительных женских отзывов, — пишут пользователи.

Другие писали, что подобные фото с Поплавским сделаны в виде "Пшонка-стайл". Напомним, речь идет о генеральном прокуроре Украины времен Януковича Викторе Пшонке. После победы Революции достоинства 2014 года у него у многих чиновников нашли роскошные дома стоимость которых стартует от 2 млн долларов. Эти дома, а также образ жизни, поразили многих украинцев безвкусицей, известной в народе как "стиль Пшонки".

Михаил Поплавский является доктором педагогических наук, профессором, народным артистом Украины, генеральным продюсером-владельцем ТМ "Украинская песня года".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, кем была и как выглядит вторая жена и мать единственного сына Михаила Поплавского.