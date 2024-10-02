"Це про відсутність гідності". Поплавського захейтили через неоднозначні фото з жінками

Колишній ректор Київського університету культури знову опинився у центрі скандалу

Відомий український шоумен, продюсер та співак, ексректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський знову опинився у центрі уваги широкої публіки.

Про це пишуть користувачі соцмережі Facebook. Напередодні виходу документального фільму про себе Поплавський сфотографувався з жінками. У соцмережі це розцінили як відсутність гідності з боку шоумена.

На фото Поплавський зображений з жіночими руками, які гримують його та упорядковують костюм.

— Ці фото не про еротику, чутливість чи секс. Фото із цими жіночими руками — про відсутність гідності. Напевно, ще нижчими є ці жіночі руки, — заявила користувач соцмережі Олена Корольова, на сторінці якої було опубліковано це фото.

У коментарях інші користувачі пишуть, що студенток цього ВНЗ влаштовує такий спосіб отримання диплома.

— "Заклад нєвєст" дає можливість знайти "папіка" або навіть чоловіка. Під постом про фільм про "Юного орла" (пісня у виконанні Поплавського — Ред.) бачила чимало схвальних жіночих відгуків, — пишуть користувачі.

Інші писали, що такі фото з Поплавським зроблені у вигляді "Пшонка-стайл". Нагадаємо, йдеться про генерального прокурора України часів Януковича Віктора Пшонку. Після перемоги Революції гідності 2014 року у нього у багатьох чиновників знайшли розкішні будинки, вартість яких стартує від 2 млн доларів. Ці будинки, а також спосіб життя, вразили багатьох українців несмаком, відомим у народі як "стиль Пшонки".

Михайло Поплавський є доктором педагогічних наук, професором, народним артистом України, генеральним продюсером-власником ТМ "Українська пісня року".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, ким була і як виглядає друга дружина та мати єдиного сина Михайла Поплавського.