Погода разделилась на осень и лето: каким областям повезет 4 октября

В одних регионах будет тепло, в других будет дождь.

Погодные условия в Украине удивляют своей контрастностью. На Западе страны температура уже опускалась почти до зимних показателей, на горе Говерла даже выпал первый снег. На юге и Востоке Украины до сих пор царит летняя жара.

Синоптики фиксируют значительную разницу температур между регионами — кое-где она достигает 15 градусов. Такая погодная "пестрота" будет сохраняться и в дальнейшем, что подтверждают прогнозы на 4 октября. Их опубликовали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Запад Украины

На западе страны ожидаются самые низкие температуры от +12° до +17°. В регионе будет облачно, ожидаются умеренные дожди. На Закарпатье прогнозируют значительные осадки. Ветер северо-восточный, скоростью 5-10 м/с. Ночная температура будет составлять +8°…+13°.

Север Украины

В северных областях температура воздуха будет достигать +17…22°. Исключением станет Сумская область, где столбики термометров будут подниматься до +23°. В Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь. Ночью температура будет держаться на отметке +8°…+13°.

Погода в Украине на 4 октября

Восток Украины

Восточный регион порадует теплой погодой. Здесь будет солнечно и без осадков. Дневная температура составит +21…26°. Ночью ожидается +5°…+10°. Ветер южный, 5-10 м/с.

Карта дождей в Украине 4 октября, по данным Ventusky

Юг Украины

На юге Украины сохранится летняя погода. Температура воздуха днем будет достигать +22…+25°. На побережье морей ночная температура будет держаться до +17°. Осадков не прогнозируют.

Важно: в воздухе сохраняется повышенная запыленность из-за юго-восточного ветра. Пыль поступает из района Каспийского моря. Улучшение ситуации ожидается на выходных с приходом атмосферного фронта и дождей. Исключением станет юго-восточный регион, где из-за отсутствия осадков запыленность воздуха будет сохраняться.

Ранее Телеграф также рассказывал о том, в каких областях изменится погода в эти выходные. Ожидаются грозовые ливни, но будет потепление.