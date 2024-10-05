Кому-то — почти лето, а где-то — дожди и холод: прогноз погоды на выходные

Погодные условия в Украине будут очень разными

Первые выходные октября будут отмечены контрастной погодой. В части Украины сохранится почти летняя погода, в другой — будет настоящая осень.

Как пояснил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, из-за прихода воздушных масс с юга, в Украине сохранится аномально теплая погода на Левобережье и в юго-восточной части. На западе, и местами в северных и южных регионах будут дожди с туманами и прохладой.

Погода в субботу, 5 октября

Запад

Днем прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. В дневные часы воздух прогреется до +11…+16 градусов.

Север

В северных областях – умеренные дожди. Возможен туман. Днем термометры будут показывать +16…+21 градус.

Центр

Существенных осадков не прогнозируется, переменная облачность. Только на западе Черкасской области днем будет дождь. Температура воздуха днем будет почти летней – 22-27 градусов выше нуля.

Юг

Суббота будет теплой, солнечной и сухой. В дневные часы воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Восток

Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +22…+27 градусов.

Погода в воскресенье, 6 октября

Запад

Ночью ожидаются дожди, местами с грозами. Днем в некоторых районах будет дождь, вероятны также туманы. Ночью будет 8-13 градусов с отметкой "плюс", днем воздух прогреется до +10…+15.

Север

Всю ночь возможны кратковременные дожди с грозами. Только в Сумской области без существенных осадков. Ночью столбики термометров будут показывать +11…+16 градусов, в дневные часы будет 21-26 градусов с отметкой "+".

Центр

Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. В дневные часы дожди с грозами пройдут в Черкасской и Кировоградской областях. Ночью температура воздуха будет на уровне +11…+16, а днем он прогреется до +22…+27.

Юг

Дожди пройдут утром и днем в Одесской и Николаевской областях, местами грозы. Ночью столбики термометров покажут 14-19 градусов тепла. В дневные часы +21…+26, в Крыму воздух прогреется до +28 градусов.

Восток

Воскресенье будет практически летним — солнечно и сухо. Ночью прогнозируется 9-14 градусов выше нуля, а днем будет +24…+29 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую область уже на днях ожидают первые заморозки. Они прогнозируются уже 7-10 октября.