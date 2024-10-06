Систему навчання для частини дітей в Україні змінять: що буде нового

За кожним учнем із окупованих територій буде закріплено персонального вчителя

В Україні з 2025 року впроваджуватимуться нові правила щодо системи навчання дітей у школах. Це торкнеться школярів із територій, які опинилися під російською окупацією.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Діти із зони бойових дій навчатимуться за індивідуальним планом, разом із персональним учителем. Також учні з тимчасово окупованих територій можуть навчатися у дистанційних класах.

Щотижневий план занять має передбачати:

5 годин – на учня початкової школи;

8 годин – на учня базової школи;

12 годин – на учня старшої школи.

У Мінреінтеграції зробили уточнення щодо дистанційних класів. Там заявили: якщо такі класи почнуть діяти відповідно до нових правил, то діти мають право на продовження навчання у своїх класах. В інших випадках вони можуть перейти на навчання до іншого закладу освіти в межах регіону, де вони знаходяться.

Мінімальна кількість учнів у дистанційних класах з 1 вересня 2025 року становитиме 20 осіб, про що повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що майбутня реформа фінансування вищої освіти має на меті реально реагувати на вимоги ринку праці.