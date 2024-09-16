Революционная история для образования: поступающие начали получать гранты на обучение, как это будет работать в "Дия" (видео)

Первый платеж – 50% будет перечислен до 1 декабря 2024 года

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что украинские поступающие начали получать сертификаты на гранты на образование в приложении "Дия". Соискатели должны подтвердить свое решение на получение финансовой помощи от государства до 5 ноября.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. Он объяснил, как это можно сделать в приложении.

"Студенты, вступившие на контракт, в этом году впервые получат грант, который будет покрывать часть или все расходы в течение обучения. История с грантами революционна для нашей системы образования, она даст студентам свободу, а университетам мотивацию", – написал чиновник.

Федоров напомнил, что гранты доступны студентам, обучающимся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического толка.

Условием получения помощи от государства результаты из Национального мультипредметного теста. В частности, поступающие должны иметь не менее 150 баллов по двум предметам для получения 15 тысяч гривен. Или 170 баллов из двух тестов, чтобы сумма гранта составляла 25 тысяч гривен.

Также студенты могут выбрать специальности, увеличивающие размер финансовой помощи от государства. Это зависит от коэффициента.

Кроме того, Министерство образования и науки (МОН) Украины на странице в Facebook сообщило, что первый платеж – 50% будет перечислен до 1 декабря 2024 года. Второй платеж – до 1 апреля 2025 года.

Там рассказали, что для получения финансовой помощи от государства необходимо обновить приложение и выбрать в списке документов сертификат на обучение. Для активации гранта необходимо наложить Дия.Подпись. В случае возникновения вопросов, поступающие могут обратиться за помощью к специальной консультационной поддержке МОН.

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