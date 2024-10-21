Часть коммуналки может оплатить государство: что для этого нужно

Некоторые украинцы могут платить за коммуналку меньше

Часть украинских домохозяйств могут получить компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг. Однако это касается лишь семей с низким доходом.

Об этом рассказал бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире "Киев 24". По его словам, соответствующие нормы есть в законодательстве.

Он отметил, что если общие коммунальные платежи составляют более 20% дохода домохозяйства, то государство должно дотировать всё, что превышает этот уровень.

В качестве примера Устенко привел ситуацию, когда в доме проживают два человека, которые получают по 10 тысяч гривен в месяц, а за коммуналку суммарно платят 5 тысяч гривен.

"Эти люди могут платить лишь 20% своего общего дохода на коммунальные платежи, а все остальное должно быть покрыто за счет государства. То есть в нашем случае з 20 тысяч 20% это четыре тысячи. А если коммунальные платежи составляют пять тысяч, то эту одну тысячу гривен разницы должно оплатить государство", — отметил Устенко.

Напомним, Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает пересмотреть цены на электроэнергию с 1 ноября текущего года. Это значит, что гражданам Украины, вероятно, придется платить больше, чем раньше.