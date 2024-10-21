Частину комуналки може сплатити держава: що для цього потрібно

Деякі українці можуть платити за комуналку менше

Частина українських домогосподарств може отримати компенсацію від держави на оплату комунальних послуг. Однак це стосується лише сімей із низьким доходом.

Про це розповів колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі "Київ-24". За його словами, відповідні норми є у законодавстві.

Він зазначив, що якщо загальні комунальні платежі становлять понад 20% доходу домогосподарства, то держава має дотувати все, що перевищує цей рівень.

Як приклад, Устенко навів ситуацію, коли в будинку проживають дві особи, які отримують по 10 тисяч гривень на місяць, а за комуналку сумарно платять 5 тисяч гривень.

"Ці люди можуть платити лише 20% свого загального доходу на комунальні платежі, а все інше має бути покрите за рахунок держави. Тобто у нашому випадку з 20 тисяч 20% це чотири тисячі. А якщо комунальні платежі становлять п’ять тисяч, то цю одну тисячу гривень різниці має сплатити держава", — зазначив Устенко.

Нагадаємо, Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) пропонує переглянути ціни на електроенергію з 1 листопада поточного року. Це означає, що громадянам України, певно, доведеться платити більше, ніж раніше.