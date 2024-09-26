И Тису переплывать не надо? Как доверчивых украинцев "разводят" на тысячи долларов

Делки придумали новую схему, но наивных уклонистов будет ждать разочарование

В Украине идет мобилизация, а вместе с ней без устали работают изобретатели "темных схем" для выезда за границу. В интернете множество сайтов с обещаниями помощи за несколько тысяч долларов.

Поскольку предложение подделать заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) незаконно, то и контракта с желающим уйти от мобилизации никто не подпишет. Потеря средств будет наиболее оптимистичным вариантом развития событий. Что еще может произойти – рассказываем дальше.

Кто предлагает такие услуги

"Телеграф" нашел один из таких сайтов от "Tolochko Co". Первый интересный момент — организация "Tolochko Co" только посредник и выступает гарантом между клиентом и исполнителем услуг. Второй момент — это вроде бы общественная организация из Германии, а может и вообще никакая не организация.

На сайте ни одного юридического адреса, только просто история о какой-то Анне, которая имела проблемы с законом, уехала и живет в Германии. На уточняющий вопрос нам подтвердили, что работают неофициально.

Также на сайте есть загадочная подпись:

"Мы не являемся юридической компанией. Мы действуем уже тогда, когда юридические компании бессильны вам помочь. У нас свои методы".

Третий момент — с вами не подпишут контракт, это также прописано на сайте отдельным предложением. Что же тогда является гарантие? В загадочной организации пишут, что клиент вносит деньги на счет в личном кабинете на сайте. Там они якобы "заморожены" к моменту пересечения границы. То есть то, что деньги находятся у делков — это и есть гарантия еще и 100%. Просто они "заморожены".

Цена вопроса

Делки предлагают на выбор одну из трех схем выезда за границу, они разные по ценам и "уровням сложности":

1800 евро (2004 доллара) с подпиской 900 евро,

(2004 доллара) с подпиской 900 евро, 6000 евро (6681 доллар) с подпиской 2500 евро,

(6681 доллар) с подпиской 2500 евро, 4000 евро (4454 доллар) с подпиской 2000 евро.

Учитывая, что курс евро в последние дни достиг вверх, делки получат от 83 тыс. грн до 276 тыс. грн с одного клиента.

Все расчеты проходят безналично через сайт в гривне или криптовалюте. С человека снимают какую-то часть суммы и говорят, что он "заморожен" до того времени, как исполнитель перевезет клиента.

Сомнительные варианты

Во всех трех опциях военнообязанным предлагают приехать в Одессу, Львов или Черновцы. Это, по легенде, точка встречи, от которой клиента будут "вести" до границы, ведь делки утверждают, что имеют своих людей на КПП с тремя разными странами Молдовой, Польшей и Румынией.

Если вам еще не стало смешно от плана путешествия в Одессу без документов и "своих пограничников, делающих проверку документов", то дальше история еще более невероятная.

Схема 1.

За 1800 евро клиенту 1-2 дня оформляют фейковые "документы для пересечения КПП" — они якобы подтверждают списание по военному учету по состоянию здоровья. На самом деле, это поддельный вывод ВЛК. Подделка документов – это уже уголовная ответственность.

"Наши люди на КПП не будут проверять эти документы по базе данных, а лишь притворяться, что проводят стандартную процедуру", — говорят в организации, потому что решение медицинской комиссии не внесено в базу данных. Клиента также уверяют, что якобы документы на руки передадут за несколько часов до пересечения КПП. Сечение КПП осуществляется на автомобиле "компании", уверяют в "общественной организации".

Цена: 900 евро нужно заплатить после встречи и передачи клиенту "готовых документов" на руки. Еще 900 евро оплачивается уже за границей. Но на самом деле мошенников жертва так и не увидит, а деньги попросят сбросить раньше.

Схема 2.

Это самая дорогая схема, где человека бросят уже на 6000 евро. Предлагают списать как непригодного к военной службе. Человек якобы получит:

заключение ВЛК о непригодности с исключением из учета.

"временное удостоверение военнослужащего, где будет указано исключение из учета",

"разрешение от ТЦК на выезд из Украины".

Человека попросят заплатить 2500 евро и ждать 3-4 недели. Описание того, что обещают, как говорится, кринжевое: это "виртуальное лечение, медкомиссия, где не нужно личное присутствие".

"Мы периодически меняем город ТЦК, через который вы будете сняты с учета. Информацию о ТЦК, через который все будет осуществляться, вы получите от куратора. Вы будете виртуально находиться на лечении в больнице. На основе выводов проводится медицинская комиссия", — говорят делки.

Организаторы схемы пишут, что диагнозы у разных клиентов разные, чтобы не привлекать внимания необычными статистическими данными из ТЦК разных областей. После зачисления еще 3500 евро клиент "получает готовые документы на руки". Или ему предложат оплатить остаток суммы при получении документов на почте или при "личной встрече во Львове".

Схема 3.

Как будто выезд из Украины по системе "Путь" абсолютно легально. Обещают сделать из человека волонтера и отправить в Польшу через Краковец.

Сначала попросят уплатить 2000 евро, а после этого с человеком свяжется куратор-мошенник. В течение 1 недели клиент якобы вносится в систему "Путь", после чего может на законных основаниях передвигаться по Украине, не опасаясь сотрудников ТЦК. Учитывая то, что в "Пути" его на самом деле никто не внесет, он будет передвигаться по стране абсолютно без документов на свой страх и риск.

Мошенники просят поехать во Львов без документов и обещают, что остальные 4000 евро человек заплатит уже за границей. Однако на самом деле находятся "непредсказуемые обстоятельства" и, конечно, деньги просят раньше.

Как работают схемы обмана

Мы придумали клиента-уклониста: это мужчина 30 лет из Киева без военно-учетных документов. Дальше поинтересовались у мошенников, как будем бежать. В ответ получили предложение встретиться во Львове, где киевлянину дадут стопку документов (фейковое заключение ВЛК), после чего "их люди" на авто повезут клиента в Польшу.

Но воображаемому беглецу предложили уехать во Львов из Киева через все блокпосты, а затем взять поддельный документ и показать его представителям власти. Предложение, от которого можно отказаться. Потому мы решили поинтересоваться, как работают варианты дороже.

Нам предложили варианты 2 и 3, там якобы наш виртуальный уклонист станет зарегистрированным в какой-то базе данных, что позволит свободно передвигаться по стране.

"Телеграф" также ознакомился с отзывами об этой компании. Как и ожидалось, это жулики, которые выманивают деньги и исчезают. За три-четыре часа до пересечения границы у вас просят всю сумму и больше никогда не выходят на связь.

Также важно, что гражданин делится своими данными с сомнительными людьми: паспортом, ID-картой, номером телефона, датой рождения. Если эта информация оказывается в руках не тех людей, то могут возникнуть серьезные проблемы.

Потеря денег, ТЦК, штраф, тюрьма: что получит клиент на самом деле

Руслан Пронин, адвокат по уголовному праву Адвокатского объединения "Актум", оценил для "Телеграфа" возможные риски сотрудничества с такими дельцами. Во-первых, даже свои фейковые документы можно не увидеть — деньги заберут и исчезнут.

Если человек получит сомнительные бумажки по почте и все же будете их показывать представителям власти, то есть риск заинтересовать полицию. А именно по статье о поддельных документах, и это в лучшем случае.

"Человек, который получил документы и будет их использовать — это будет считаться использованием поддельного документа. Статья 358 Уголовного кодекса Украины", — говорит Руслан Пронин.

То есть, человек имеет военно-учетный документ, где прописано, что есть отсрочка, на которую он права на самом деле не имеет.

"Если человек не проходил врачей на ВЛК, а у него есть вывод в ВЛК, то документ в любом случае поддельный. Тем более если там указано, что он болеет какими-то определенными заболеваниями. Документы можно просто проверить. Есть Helsi, куда все врачи заносят диагнозы, посещение врачей, пребывание на лечении и так далее. Сейчас есть базы данных и можно проверить, где он лечился, спросить, зачем поставили такие диагнозы. Потому что ВЛК диагнозы сама не ставит", — говорит адвокат.

Если компания действительно является посредником и делится средствами с исполнителями в государственных структурах, то клиенту этих контор грозит ответственность за дачу взятки.

Военный адвокат Сергей Дубок рассказал, что даже если каким-то образом пересечь границу удастся, то потом тоже могут быть неприятности.

"Мы не советуем такими услугами пользоваться, потому что гарантий юридических вы не будете иметь, кроме потраченных своих средств и времени понесете ответственность за нарушение закона", — говорит адвокат.

Административная ответственность – ст. 204-1 КУоАПа (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), что влечет наложение штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (а это от 302 800 тысяч до 757 000 тысяч гривен) или административный арест на срок до 1 с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения

от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или на срок до 1 с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения Уголовная – ст. 358 Уголовного кодекса Украины (УК) – подделка документов для пересечения границы. Предусмотрены штрафные санкции 17 тыс. гривен или ограничение свободы .

– подделка документов для пересечения границы. Предусмотрены штрафные санкции 17 тыс. гривен или . Также статья 369 УКУ – это предложение неправомерной выгоды представителям правоохранительных органов. В зависимости от случая штраф от 757 000 тысяч гривен, или даже заключение от 2 до 10 лет, иногда можно взятки взять на себя конфискацию имущества.

"Итак, наказанием за нелегальное пересечение границы может быть штраф, ограничение/лишение свободы. Все зависит от каждого конкретного случая и инкриминируемой статьи. Следует заметить, что нелегальный пропуск лица через границу предусматривает ответственность независимо от того, удалось лицу пересечь границу или нет", — предостерегает Дубок.

Адвокат рекомендует, прежде чем пользоваться такими сомнительными услугами, проконсультироваться с юристами, адвокатами, позвонить в Пограничную службу. Возможно, у вас есть основания для отсрочки и законного пересечения границы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как родственникам пропавших без вести бойцов не попасть в сети мошенников. Самые популярные схемы уже известны, а значит от них можно защититься.