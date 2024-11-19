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Сервизы этого предприятия были почти в каждом доме: как работал и что произошло с Сумским фарфоровым заводом (фото)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Сумской фарфоровый завод работал 50 лет
Сумской фарфоровый завод работал 50 лет. Фото Коллаж "Телеграф"

Старые фото напоминают о былом расцвете предприятия

Сумской фарфоровый завод — одно из значимых предприятий Сумщины, чья история началась еще в 1963 году. Завод был известен своими фарфоровыми изделиями, среди которых были сервизы, статуэтки, декоративные вазы и другие предметы.

Первая продукция завода была выпущена в мае 1965 года, а всего до конца года произвели 770 тысяч готовых фарфоровых изделий. Практически в каждом доме можно было найти сине-белые тарелки, чашки в красный горох или с пионами, которые производились на фарфоровом заводе в Сумах.

В Facebook-группе "Мої Суми: від минулого до сьогодення" поделились фотографиями легендарного предприятия, которое прекратило свое существование в 2013 году.

Как работал и что производил Сумской фарфоровый завод

Продукция завода отличалась высококачественным исполнением, а дизайны нередко включали в себя уникальные национальные мотивы. Также среди его преимуществ были разнообразие ассортимента фарфоровых и фаянсовых изделий, высокое качество и возможность персонализированного подхода к каждому клиенту. На заводе изготавливали именные вазы, тарелки, кубки и другие изделия.

Сумской фарфоровый завод

До 2007 года, когда предприятие стало закрытым акционерным обществом, завод активно увеличивал объемы производства.

Сумской фарфоровый завод
Сумской фарфоровый завод
Сумской фарфоровый завод

Несмотря на экономический кризис 2009 года, Сумской фарфоровый завод, один из немногих в Украине, сумел продолжить работу. Однако в 2013 году "Сумыоблэнерго", "Сумыгаз" и "Сумской водоканал" отключили завод от электроэнергии, газа и воды из-за задолженностей, что привело к остановке производства. В конце мая акционеры приняли решение о ликвидации предприятия.

Сумской фарфоровый завод

С закрытием завода в 2013 году завершилась целая эпоха украинского фарфорового производства. Однако изделия Сумского фарфорового завода до сих пор остаются востребованными: их можно встретить на полках антикварных магазинов, так и в коллекциях любителей фарфора.

Сумской фарфоровый завод
Сервиз Сумского фарфорового завода
Сервиз Сумской фарфоровый завод
Клеймо Сумской фарфоровый завод
Чашки Сумской фарфоровый завод

Для многих они представляют не только художественную, но и историческую ценность, ведь эти предметы хранят тепло рук мастеров, создававших их на протяжении десятилетий.

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#Сумы #Заводы #Старые фото