Сервизы этого предприятия были почти в каждом доме: как работал и что произошло с Сумским фарфоровым заводом (фото)

Старые фото напоминают о былом расцвете предприятия

Сумской фарфоровый завод — одно из значимых предприятий Сумщины, чья история началась еще в 1963 году. Завод был известен своими фарфоровыми изделиями, среди которых были сервизы, статуэтки, декоративные вазы и другие предметы.

Первая продукция завода была выпущена в мае 1965 года, а всего до конца года произвели 770 тысяч готовых фарфоровых изделий. Практически в каждом доме можно было найти сине-белые тарелки, чашки в красный горох или с пионами, которые производились на фарфоровом заводе в Сумах.

В Facebook-группе "Мої Суми: від минулого до сьогодення" поделились фотографиями легендарного предприятия, которое прекратило свое существование в 2013 году.

Как работал и что производил Сумской фарфоровый завод

Продукция завода отличалась высококачественным исполнением, а дизайны нередко включали в себя уникальные национальные мотивы. Также среди его преимуществ были разнообразие ассортимента фарфоровых и фаянсовых изделий, высокое качество и возможность персонализированного подхода к каждому клиенту. На заводе изготавливали именные вазы, тарелки, кубки и другие изделия.

До 2007 года, когда предприятие стало закрытым акционерным обществом, завод активно увеличивал объемы производства.

Несмотря на экономический кризис 2009 года, Сумской фарфоровый завод, один из немногих в Украине, сумел продолжить работу. Однако в 2013 году "Сумыоблэнерго", "Сумыгаз" и "Сумской водоканал" отключили завод от электроэнергии, газа и воды из-за задолженностей, что привело к остановке производства. В конце мая акционеры приняли решение о ликвидации предприятия.

С закрытием завода в 2013 году завершилась целая эпоха украинского фарфорового производства. Однако изделия Сумского фарфорового завода до сих пор остаются востребованными: их можно встретить на полках антикварных магазинов, так и в коллекциях любителей фарфора.

Для многих они представляют не только художественную, но и историческую ценность, ведь эти предметы хранят тепло рук мастеров, создававших их на протяжении десятилетий.

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