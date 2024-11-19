Сервізи цього підприємства були майже у кожній оселі: як працював та що сталося із Сумським фарфоровим заводом (фото)

Старі фото нагадують про колишній розквіт підприємства

Сумський фарфоровий завод — одне зі значних підприємств Сумщини, чия історія розпочалася ще 1963 року. Завод був відомий своїми порцеляновими виробами, серед яких сервізи, статуетки, декоративні вази та інші предмети.

Першу продукцію заводу було випущено у травні 1965 року, і вже до кінця року виробили 770 тисяч готових фарфорових виробів. Практично в кожному будинку можна було знайти синьо-білі тарілки, чашки у червоний горох або півонії, які вироблялися на фарфоровому заводі в Сумах.

У Facebook -групі "Мої Суми: від минулого до сьогодення" поділилися фотографіями легендарного підприємства, яке припинило своє існування у 2013 році.

Як працював і що виробляв Сумський порцеляновий завод

Продукція заводу відрізнялася високоякісним виконанням, а дизайни нерідко включали унікальні національні мотиви. Також серед його переваг були різноманітність асортименту фарфорових та фаянсових виробів, висока якість та можливість персоналізованого підходу до кожного клієнта. На заводі виготовляли іменні вази, тарілки, кубки та інші вироби.

До 2007 року, коли підприємство стало закритим акціонерним товариством, завод активно збільшував обсяги виробництва.

Попри економічну кризу 2009 року Сумський фарфоровий завод, один із небагатьох в Україні, зумів продовжити роботу. Однак у 2013 році "Сумиобленерго", "Сумигаз" та "Сумський водоканал" відключили завод від електроенергії, газу та води через заборгованості, що призвело до зупинки виробництва. Наприкінці травня акціонери ухвалили рішення про ліквідацію підприємства.

Із закриттям заводу у 2013 році завершилася ціла епоха українського порцелянового виробництва. Проте вироби Сумського порцелянового заводу досі мають попит: їх можна зустріти як на полицях антикварних магазинів, так і в колекціях любителів порцеляни.

Для багатьох вони становлять не лише художню, а й історичну цінність, адже ці предмети зберігають тепло рук майстрів, які створювали їх протягом десятиліть.

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