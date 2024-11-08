А как же $4000 и медики? Украинцы бурно обсуждают "учительскую тысячу" и делают первые мемы

Украинцы в шутку называют тысячу гривен "сакральной" суммой

1 января 2025 года в Украине будет введена ежемесячная "учительская доплата" к заработной плате педагогов в размере 1000 гривен "на руки". Начиная с сентября данная выплата увеличится.

"Телеграф" собрал реакцию у в соцсетях на эту правительственную инициативу. Большинство комментаторов не забыли про обещания Владимира Зеленского повысить заработную плату каждому учителю до 4 тысяч долларов.

Также многие интернет-пользователи предполагают, что такая выплата – это подкуп учителей в преддверии якобы приближающихся выборов.

Люди отмечают, что тысяча гривен для власти – какая-то сакральная сумма, видимо, вспоминая Национальный кешбэк.

Между тем, комментаторы согласны, что сегодня на тысячу гривен практически ничего не купишь.

Напомним, весной украинским учителям планировали повысить зарплату до 40 тысяч гривен. Ее уровень должен был зависеть от квалификации и реальных достижений.

На просьбу журналиста объяснить, откуда взялась такая цифра и вообще реальна ли она, депутат Наталья Пипа ответила: "Где пути роста, я не знаю, разве что будем привлекать средства из-за границы".