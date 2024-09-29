Заявлял, что Крым процветает во время оккупации, а Украина не сможет без Кремля: где сейчас пророссийский экс-министр транспорта Евгений Червоненко

Экс-министр транспорта известен своими антиукраинскими высказываниями

Евгений Червоненко – известный украинский пророссийский политик, бизнесмен, бывший министр транспорта и связи Украины и автогонщик. Он также занимал ряд других государственных должностей, включая главу Запорожской областной государственной администрации и заместителя председателя КГГА, где отвечал за подготовку к Евро-2012.

Евгений Червоненко — один из участников Оранжевой революции — он был ответственен за охрану Виктора Ющенко. Однако поддержал Виктора Януковича в 2010 году перед выборами. "Телеграф" решил вспомнить громкие скандалы, в которых он фигурировал, и выяснить, где сейчас Евгений Червоненко.

Что известно о Евгении Червоненко

Евгений Червоненко свою карьеру начал как автогонщик, а затем получил звание мастера спорта СССР, чемпиона Украины и был победителем Спартакиад Украины и народов СССР международного класса по ралли. Также он основал компанию "Транс-Ралли" и концерн "Орлан", занимавшийся грузовыми перевозками и производством напитков. Со временем его предприятия обанкротились.

Фото: Униан

Политическая карьера Червоненко началась в 1998 году с должности советника президента Украины Леонида Кучмы. Позже стал вице-президентом Евразийского еврейского конгресса. Уже через несколько лет стал народным депутатом Украины от блока Виктора Ющенко. А во время выборов возглавил охрану Ющенко. Также занимал должность главы Запорожской облгосадминистрации.

Фото: Униан

Скандалы Евгения Червоненко

Финансовые махинации и коррупция. Во время пребывания Червоненко в должности заместителя председателя КГГА в 2008 году журналисты обнаружили, что из-за компаний, связанных с ним и его братом, было выделено 6,5 млн грн на рекламу Евро-2012, но реальные работы не были выполнены.

Поддержка России. Червоненко часто высказывал мнения, которые воспринимаются как приверженные России. К примеру, в 2021 году он заявил, что поскольку Владимир Зеленский не поздравил Путина с днем рождения, потерял возможность наладить отношения с президентом РФ. Также он заявлял, что Украина не сможет без экономической поддержки Кремля и утверждал, что Крым процветает во время оккупации.

Скандал с зятем. Зятя Евгения Червоненко был замечен на вилле российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве. Кстати, россиянин под санкциями нескольких стран. Сам Червоненко утвердил, что его зять уезжает из страны абсолютно законно.

База предателей. Евгений Червоненко находится в базе коллаборантов и государственных изменников от движения "Честно" как пророссийский пропагандист, транслирующий основные месседжи пропаганды оккупанта.

Где сейчас Евгений Червоненко

Известно, что долгое время Червоненко находился в России, однако с началом полномасштабного вторжения бежал из страны-агрессоры. Эксминистр транспорта и связи в 2023 году принял участие в ралли в Италии вместе с россиянами. Евгений Червоненко, ныне живущий за пределами Украины, вероятно, в Италии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывший глава Минздрава Олег Мусий. Его обвиняли в "полном провале и коррупции".