По ее параметрам Червоненко выбирал новую: как выглядит бывшая жена пророссийского экс-министра (фото)

Во время знакомства Евгений и Маргарита не были свободны

Известный пророссийский нардеп Евгений Червоненко, бывший министр транспорта и связи Украины был женат трижды. Если о первой супруге политика мало что известно, то о второй долгое время писали СМИ. Все из-за новой любви мужчины — Нины Смолянской, которая оказалась копией бывшей.

Они обе блондинки с привлекательными фигурами и пышными бюстами, кареглазые. Их рост отличается всего на несколько сантиметров. "Подобное сходство можно объяснить лишь одним: высокие блондинки с тонкими талиями — слабость Евгения Альфредовича", — отмечали ранее журналисты.

Маргарита Червоненко сейчас не "светится" в медийном пространстве, однако в прошлом она не раз давала откровенные интервью о жизни с народным депутатом, который в то время был губернатором Запорожской области. Пара пробыла в браке около 20 лет и развелась в 2007 году.

Что известно о Маргарите Червоненко и как она выглядит

Известно, что Маргарита обладает двумя высшими экономическими образованиями. Она окончила Львовский университет по специальности "Экономика планирования народного хозяйства" и факультет международной экономики Киевского университета.

В период с 2000 по 2007 год возглавляла концерн "Орлан". В интервью pravda Маргарита Червоненко рассказала, что на момент знакомства с Евгением они оба были в отношениях.

"Каждый из нас тогда состоял в браке. Но возникшая страсть была настолько сильной, что мы с Женей, пожелав быть вместе, развалили две семьи", — поделилась тогда бывшая жена депутата.

Совместных детей у пары не было, но в интервью Маргарита заявила, что однажды родила девочку — недоношенного ребенка, который, к сожалению, скончался: "Причину смерти врачи от меня скрывать не стали. Трагедия произошла из-за того, что я от перегрузки подорвала здоровье".

Где сейчас Маргарита Червоненко

На странице бизнесвумен в Фейсбуке указано, что она живет в Киеве. Публичную жизнь Маргарита практически не ведет и как она выглядит сегодня — неизвестно.

После развода женщина создала организацию "Я — сильная!", чтобы помогать брошенным женщинам. От первого брака с сыном командующего Прикарпатским военным округом у Червоненко есть взрослая дочь Виктория.

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