"Знімала порчу" через Instagram за півмільйона гривень: у Вінниці затримали шахрайку

Підозрюваній загрожує звинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах

Поліцейські Вінниці затримали дівчину за підозрою у шахрайстві за допомогою соціальних мереж. Вона виманила в іншої жінки майже півмільйона гривень, перед цим залякавши її "порчею".

Про це повідомило ГУНП України у Вінницькій області. За даними слідства, 22-річна дівчина видавала себе за ворожку та виманювала у людей гроші обманним шляхом за допомогою соціальної мережі Instagram. Вона залякала потерпілу "порчею" і пообіцяла зняти її за умови виплати грошей.

Вартість своїх послуг вона "оцінила" у 450 тисяч гривень.

Після затримання зловмисниці у неї вилучили вкрадені гроші. При цьому частину суми вона вже встигла витратити.

Затриманій повідомили про підозру за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.

Якщо провину заарештованою буде визнано, їй може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Вінниці повідомили про підозру у шахрайстві відомому блогеру та колишньому військовослужбовцю Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, він же Влад Сорд.