С Днем Святого Николая! Короткие поздравления в стихах и прозе с праздником 6 декабря
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Оригинальные поздравления с Днем Святого Николая Чудотворца
6 декабря мы отмечаем один из самых добрых и долгожданных праздников — День Святого Николая. В этот день сердца наполняются особым теплом. Святой Николай — покровитель детей и всех, кто верит в чудеса. Его любят и малыши, и взрослые, ведь он вдохновляет на доброту, щедрость и заботу о ближних.
День Святого Николая — прекрасный повод порадовать родных и друзей теплыми словами и напомнить им, что чудеса возможны в любом возрасте. Не скупитесь на поздравления, ведь добрые слова всегда возвращаются сторицей!
"Телеграф" подобрал для вас короткие поздравления в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить своих родных и знакомых с Днем Святого Николая. Простые и искренние слова добавят тепла и радости как малышам, так и взрослым в этот особый день.
Поздравления с Николаем в стихах
Пусть Николай вас бережет,
Добро и счастье принесет!
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Святой Николай постучится в окно,
И счастье подарит вам он заодно!
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Пусть Николай вам принесет
Удачи, счастья круглый год!
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Пусть день волшебный заискрится,
Чудес с Николая начнется страница!
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Желаю радости, тепла,
Чтоб жизнь прекрасной всегда была!
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Пусть каждый день, как этот светлый праздник,
Дарит тепло и радость всем вокруг!
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Николай Чудотворец вам счастья пошлет,
И добро пусть в сердцах ваших вечно живет!
***
Пусть улыбки искрятся, сердца согревают,
И желания все Святой Николай исполняет!
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С праздником, радости, света, добра,
С Днем Николая! Ура-ура!
Короткие поздравления с Днем Святого Николая в прозе
С Днем Святого Николая! Пусть он подарит вам море радости, исполнение желаний и душевное тепло!
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Поздравляю с чудесным днем! Пусть Николай принесет в ваш дом счастье, мир и благословение!
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Пусть Святой Николай подарит вам добрые вести, светлые эмоции и настоящие чудеса!
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С праздником! Пусть Николай охраняет ваш дом, наполняет его радостью и согревает сердца любовью!
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В этот день желаю вам верить в добро, творить чудеса и чувствовать заботу Святого Николая в каждом дне!
Также 6 декабря отмечается День Вооруженных Сил Украины. Поздравить и поблагодарить наших защитников можно красивыми открытками.