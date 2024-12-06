С Днем Святого Николая! Короткие поздравления в стихах и прозе с праздником 6 декабря

Оригинальные поздравления с Днем Святого Николая Чудотворца

6 декабря мы отмечаем один из самых добрых и долгожданных праздников — День Святого Николая. В этот день сердца наполняются особым теплом. Святой Николай — покровитель детей и всех, кто верит в чудеса. Его любят и малыши, и взрослые, ведь он вдохновляет на доброту, щедрость и заботу о ближних.

День Святого Николая — прекрасный повод порадовать родных и друзей теплыми словами и напомнить им, что чудеса возможны в любом возрасте. Не скупитесь на поздравления, ведь добрые слова всегда возвращаются сторицей!

"Телеграф" подобрал для вас короткие поздравления в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить своих родных и знакомых с Днем Святого Николая. Простые и искренние слова добавят тепла и радости как малышам, так и взрослым в этот особый день.

Поздравления с Николаем в стихах

Пусть Николай вас бережет,

Добро и счастье принесет!

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Святой Николай постучится в окно,

И счастье подарит вам он заодно!

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Пусть Николай вам принесет

Удачи, счастья круглый год!

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Пусть день волшебный заискрится,

Чудес с Николая начнется страница!

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Желаю радости, тепла,

Чтоб жизнь прекрасной всегда была!

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Пусть каждый день, как этот светлый праздник,

Дарит тепло и радость всем вокруг!

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Николай Чудотворец вам счастья пошлет,

И добро пусть в сердцах ваших вечно живет!

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Пусть улыбки искрятся, сердца согревают,

И желания все Святой Николай исполняет!

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С праздником, радости, света, добра,

С Днем Николая! Ура-ура!

Короткие поздравления с Днем Святого Николая в прозе

С Днем Святого Николая! Пусть он подарит вам море радости, исполнение желаний и душевное тепло!

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Поздравляю с чудесным днем! Пусть Николай принесет в ваш дом счастье, мир и благословение!

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Пусть Святой Николай подарит вам добрые вести, светлые эмоции и настоящие чудеса!

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С праздником! Пусть Николай охраняет ваш дом, наполняет его радостью и согревает сердца любовью!

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В этот день желаю вам верить в добро, творить чудеса и чувствовать заботу Святого Николая в каждом дне!

Также 6 декабря отмечается День Вооруженных Сил Украины. Поздравить и поблагодарить наших защитников можно красивыми открытками.