З Днем Святого Миколая! Короткі вітання у віршах та прозі зі святом 6 грудня
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Оригінальні привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця
6 грудня ми відзначаємо одне з найдобріших і найочікуваніших свят — День Святого Миколая. Цього дня серця наповнюються особливим теплом. Святий Миколай – покровитель дітей та всіх, хто вірить у чудеса. Його люблять і малюки, і дорослі, адже він надихає на доброту, щедрість та турботу про ближніх.
День Святого Миколая — чудова нагода порадувати рідних та друзів теплими словами та нагадати їм, що дива можливі у будь-якому віці. Не скупіться на вітання, адже добрі слова завжди повертаються сторицею!
"Телеграф" підібрав для вас короткі привітання у віршах та прозі, щоб ви могли привітати своїх рідних та знайомих із Днем Святого Миколая. Прості та щирі слова додадуть тепла та радості як малюкам, так і дорослим у цей особливий день.
Вітання з Миколаєм у віршах
Хай Миколай у вашу хату
Принесе щастя багато!
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В день святковий, ясний, теплий
Хай добро у серці квітне!
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Миколай вже йде до вас,
Він приносить свята час!
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Хай дарує Чудотворець
Мир і радість до осель.
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В цей святковий, теплий час
Миколай хай обійме вас!
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Святий Миколай крокує землею,
Хай мир і добро будуть з вами душею!
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Зірка на небі ясна горить,
Миколай в серце хай радість влелить!
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З днем святого Миколая!
Щастя, радості без краю!
Короткі вітання з Днем Святого Миколая у прозі
З Днем Святого Миколая! Нехай він подарує вам море радості, здійснення бажань та душевне тепло!
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Вітаю із чудовим днем! Нехай Миколай принесе у ваш дім щастя, мир та благословення!
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Нехай Святий Миколай подарує вам добрі звістки, світлі емоції та справжні чудеса!
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Зі святом! Нехай Миколай охороняє ваш будинок, наповнює його радістю та зігріває серця любов’ю!
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Цього дня бажаю вам вірити в добро, творити чудеса та відчувати турботу Святого Миколая у кожному дні!
Також 6 грудня відзначається День Збройних Сил України. Привітати та подякувати нашим захисникам можна гарними листівками.