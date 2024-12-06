З Днем Святого Миколая! Короткі вітання у віршах та прозі зі святом 6 грудня

Оригінальні привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця

6 грудня ми відзначаємо одне з найдобріших і найочікуваніших свят — День Святого Миколая. Цього дня серця наповнюються особливим теплом. Святий Миколай – покровитель дітей та всіх, хто вірить у чудеса. Його люблять і малюки, і дорослі, адже він надихає на доброту, щедрість та турботу про ближніх.

День Святого Миколая — чудова нагода порадувати рідних та друзів теплими словами та нагадати їм, що дива можливі у будь-якому віці. Не скупіться на вітання, адже добрі слова завжди повертаються сторицею!

"Телеграф" підібрав для вас короткі привітання у віршах та прозі, щоб ви могли привітати своїх рідних та знайомих із Днем Святого Миколая. Прості та щирі слова додадуть тепла та радості як малюкам, так і дорослим у цей особливий день.

Вітання з Миколаєм у віршах

Хай Миколай у вашу хату

Принесе щастя багато!

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В день святковий, ясний, теплий

Хай добро у серці квітне!

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Миколай вже йде до вас,

Він приносить свята час!

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Хай дарує Чудотворець

Мир і радість до осель.

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В цей святковий, теплий час

Миколай хай обійме вас!

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Святий Миколай крокує землею,

Хай мир і добро будуть з вами душею!

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Зірка на небі ясна горить,

Миколай в серце хай радість влелить!

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З днем святого Миколая!

Щастя, радості без краю!

Короткі вітання з Днем Святого Миколая у прозі

З Днем Святого Миколая! Нехай він подарує вам море радості, здійснення бажань та душевне тепло!

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Вітаю із чудовим днем! Нехай Миколай принесе у ваш дім щастя, мир та благословення!

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Нехай Святий Миколай подарує вам добрі звістки, світлі емоції та справжні чудеса!

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Зі святом! Нехай Миколай охороняє ваш будинок, наповнює його радістю та зігріває серця любов’ю!

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Цього дня бажаю вам вірити в добро, творити чудеса та відчувати турботу Святого Миколая у кожному дні!

Також 6 грудня відзначається День Збройних Сил України. Привітати та подякувати нашим захисникам можна гарними листівками.