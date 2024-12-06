Укр

День святого Николая 2025: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких

Читати українською
Поздравьте близких с праздником Святого Николая Новость обновлена 19 декабря 2025, 08:21
В Украине отмечается День святого Николая

Сегодня, 19 декабря, православные и греко-католики отмечают День святого Николая по старому стилю. По новому стилю трогательный семейный праздник, который очень любят и дети, и взрослые, отмечали 6 декабря. А еще это хорошая возможность проявить теплоту и внимание к близким, поздравив их в этот праздничный день.

Праздник Святого Николая принято называть детским, так как в этот день именно дети получают сладкие гостинцы и подарки, которые им через родителей якобы передает Святой Николай. Есть интересная традиция, что дети рано утром в день праздника находят гостинцы под подушкой.

День Святого Николая — отличная возможность поделится теплыми словами и чувствами со своими близкими. Поздравьте родственников, друзей, кумовей или соседей с праздников и обменяйтесь теплыми пожеланиями. "Телеграф" подготовил красочные картинки и открытки, чтоб вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

День святого Николая 19 декабря, открытки, картинки, поздравления, праздник
День святого Николая, открытки, картинки, поздравления, праздник
День святого Николая 2025, открытки, картинки
День святого Николая 2025, открытки, картинки, праздник
День святого Николая 2025, открытки, картинки, поздравления
День святого Николая 2025, открытки, картинки, поздравления, праздник

Ранее "Телеграф" рассказывал, как провести День святого Николая 19 декабря, чтобы привлечь благополучие на весь год. Традиции и запреты на праздник.

