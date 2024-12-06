День святого Николая 2025: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких

В Украине отмечается День святого Николая

Сегодня, 19 декабря, православные и греко-католики отмечают День святого Николая по старому стилю. По новому стилю трогательный семейный праздник, который очень любят и дети, и взрослые, отмечали 6 декабря. А еще это хорошая возможность проявить теплоту и внимание к близким, поздравив их в этот праздничный день.

Праздник Святого Николая принято называть детским, так как в этот день именно дети получают сладкие гостинцы и подарки, которые им через родителей якобы передает Святой Николай. Есть интересная традиция, что дети рано утром в день праздника находят гостинцы под подушкой.

День Святого Николая — отличная возможность поделится теплыми словами и чувствами со своими близкими. Поздравьте родственников, друзей, кумовей или соседей с праздников и обменяйтесь теплыми пожеланиями. "Телеграф" подготовил красочные картинки и открытки, чтоб вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

