МК "Волошковое поле" собрала 1,5 млн грн на РЭБы для ВСУ

Молочная компания "Волошковое поле" завершила сбор на средства РЭБ для украинских защитников и направит на эти цели 1 500 000 грн.

Об этом сообщил генеральный директор МК "Волошковое поле" Андрей Табалов на своей странице в Facebook.

"Сбор длился 3 месяца, в течение которых вы покупали акционные йогурты, кефиры ТМ "Волошкове поле"/Voloshkove pole, сгущенку от Первомайского молочноконсервного комбината, а мы с каждой единицы продукции отчисляли по 1 грн на сбор, который инициировал Благотворительный фонд семьи Табаловых. После подведения всех итогов фонд закупит и передаст системы радиолокационной борьбы военным.

Вместе мы вносим важный вклад в усиление наших защитников на передовой!" — сообщил Андрей Табалов.

Как сообщалось ранее, в августе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых провел сбор на 2,2 млн грн на нужды фронта. За эти средства закуплены 121 FPV-дрон для 5 различных бригад ВСУ.

В июне 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.

В январе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря 2023 года, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов, по результатам благотворительного сбора, передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK .

В целом с начала полномасштабного вторжения предприятия семьи Табаловых помогли ВСУ более чем на 20 000 000 грн.

Напомним, "Волошкове поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в Украине. Продукция бренда "Волошкове поле" производятся силами ЧАО "Юрия". Компания экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами молочной компании "Волошкове поле" являются Александр и Андрей Табаловы.