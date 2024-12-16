МК "Волошкове поле" зібрала 1,5 млн грн на РЕБи для ЗСУ

Молочна компанія "Волошкове поле" завершила збір на засоби РЕБ для українських захисників та направить на ці цілі 1 500 000 грн.

Про це повідомив генеральний директор МК "Волошкове поле" Андрій Табалов на своїй сторінці у Facebook.

"Збір тривав 3 місяці, впродовж яких ви купували акційні йогурти, кефіри ТМ "Волошкове поле" / Voloshkove pole, згущене від Первомайського молочноконсервного комбіната, а ми з кожної одиниці продукції відраховували по 1 грн на збір, який ініціювала Благодійна фундація родини Табалових. Після підбиття усіх підсумків фундація закупить і передасть системи радіолокаційної боротьби військовим.

Разом ми робимо важливий внесок у посилення наших захисників на передовій!" — повідомив Андрій Табалов.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових провела збір на 2,2 млн грн на потреби фронту. За ці кошти закуплені 121 FPV-дрон для 5 різних бригад ЗСУ.

У червні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.

В січні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня 2023 року, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов, за результатами благодійного збору, передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK .

Загалом з початку повномасштабного вторгнення підприємства родини Табалових допомогли ЗСУ на понад 20 000 000 грн.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в Україні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляються силами ПрАТ "Юрія". Компанія експортує свою продукцію у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове поле" є Олександр та Андрій Табалови.