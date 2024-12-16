Рус

МК "Волошкове поле" зібрала 1,5 млн грн на РЕБи для ЗСУ

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
МК "Волошкове поле" зібрала 1,5 млн грн на РЕБи для ЗСУ Новина оновлена 16 грудня 2024, 16:43

Молочна компанія "Волошкове поле" завершила збір на засоби РЕБ для українських захисників та направить на ці цілі 1 500 000 грн.

Про це повідомив генеральний директор МК "Волошкове поле" Андрій Табалов на своїй сторінці у Facebook.

"Збір тривав 3 місяці, впродовж яких ви купували акційні йогурти, кефіри ТМ "Волошкове поле" / Voloshkove pole, згущене від Первомайського молочноконсервного комбіната, а ми з кожної одиниці продукції відраховували по 1 грн на збір, який ініціювала Благодійна фундація родини Табалових. Після підбиття усіх підсумків фундація закупить і передасть системи радіолокаційної боротьби військовим.

Разом ми робимо важливий внесок у посилення наших захисників на передовій!" — повідомив Андрій Табалов.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових провела збір на 2,2 млн грн на потреби фронту. За ці кошти закуплені 121 FPV-дрон для 5 різних бригад ЗСУ.

У червні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.

В січні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня 2023 року, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов, за результатами благодійного збору, передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення підприємства родини Табалових допомогли ЗСУ на понад 20 000 000 грн.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в Україні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляються силами ПрАТ "Юрія". Компанія експортує свою продукцію у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове поле" є Олександр та Андрій Табалови.