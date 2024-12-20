Настоящее разочарование для детей: почему шоколадные Санты и снеговики пустые внутри

Шоколадные фигурки — одно из самых любимых детских лакомств

Шоколадные Санты и снеговики в фольге — один из символов Нового года. Их очень любят дети. Но также они часто разочаровываются, когда видят пустоту внутри фигурки.

На первый взгляд это может показаться обманом производителей. На самом же деле шоколадные фигурки делают пустыми не просто так.

Почему шоколадные фигурки пустые

Во-первых, пустота внутри шоколадных фигурок связана с технологией их изготовления. Полые фигуры создаются с помощью формы, внутрь которой заливают растопленный шоколад. Затем форма вращается, чтобы шоколад равномерно распределился по стенкам. Это позволяет получить ровную, тонкую оболочку. Если бы фигура была полностью заполнена, ее производство стало бы более трудоемким, а шоколад застыл бы неравномерно.

Во-вторых, пустота делает фигуры более легкими и удобными для потребления. Цельную фигуру из шоколада очень трудно откусить или разломить. Полые фигуры проще есть, и дети съедают на так много шоколада.

Кроме того, использование полых фигурок позволяет производителям снизить себестоимость продукции. Шоколад — это дорогой ингредиент, а полая фигура требует меньше продуктов. Это делает праздничные сладости доступными для большего числа людей.

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