Справжнє розчарування для дітей: чому шоколадні Санти та сніговики порожні всередині

Шоколадні фігурки — один з найулюбленіших дитячих ласощів

Шоколадні Санти та сніговики у фользі – один із символів Нового року. Їх дуже люблять діти. Але вони часто розчаровуються, коли бачать порожнечу всередині фігурки.

На перший погляд, це може здатися обманом виробників. Насправді ж шоколадні фігурки роблять порожніми не просто так.

Чому шоколадні фігурки порожні

По-перше, порожнеча всередині шоколадних фігурок пов’язана з технологією їхнього виготовлення. Порожні фігури створюються за допомогою форми, всередину якої заливають розтоплений шоколад. Потім форма обертається, аби шоколад рівномірно розподілився по стінках. Це дозволяє отримати рівну, тонку оболонку. Якби фігурка була повністю заповнена, її виробництво стало б більш трудомістким, а шоколад застиг би нерівномірно.

По-друге, порожнеча робить фігури легшими та зручнішими для споживання. Цілісну фігуру з шоколаду дуже важко відкусити або розламати. Порожні фігурки простіше їсти, і діти з’їдають на багато шоколаду.

Крім того, використання порожнистих фігурок дозволяє виробникам зменшити собівартість продукції. Шоколад — це дорогий інгредієнт, а порожниста постать вимагає менше продуктів. Це робить святкові солодощі доступними для більшої кількості людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки на Новий рік приготувати своїм близьким.