Сочельник 2024: что брать с собой в гости и во сколько начинать праздничную трапезу

Праздничный ужин следует начинать с появлением первой звезды на небе

Сочельник, или Вечере Рождества, является одним из важнейших праздников в украинской традиции. Это вечер 24 декабря, в канун Рождества Христова. И хотя не стоит ожидать снега и морозной погоды, этот день полон духовности и семейного тепла. Традиционно праздничный ужин начинают с появлением первой звезды на небе, что символизирует рождение Иисуса Христа.

Перед началом ужина хозяин дома читает молитву, после чего все члены семьи пробуют кутью – главное блюдо Сочельника. Ужин состоит из 12 постных блюд, символизирующих апостолов.

За стол принято садиться, когда на небе сходит первая звезда. Обычно это около 17:00–18:00 вечера. В этот вечер принято собираться в семейном кругу. Если же идут в гости, то обычно к ближайшим родственникам или крестным родителям. Крестники могут приносить крестным угощение, в частности кутью, а крестные благодарят их подарками или сладостями.

Приходя в гости на Сочельник, принято приносить с собой кутью, компот или другие песни, чтобы приобщиться к общей трапезе. Можно также принести символические подарки или новогодние атрибуты.

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Перед трапезой хозяин читает молитву, а все присутствующие благодарят за прожитый год. В некоторых регионах Украины хозяин окропляет праздничный стол священной водой. На пол часто расстилают солому, напоминающую место рождения Христа в яслях. Солому также кладут под скатерть на стол. Во многих семьях на Сочельник оставляют кутью и компот для умерших родственников, чтобы почтить их память.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда нужно колядовать по новому церковному стилю. Рождество Христово украинцы будут отмечать 25 декабря, а не 7 января, как это было раньше.