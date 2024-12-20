Со снегом и морозом в Буковеле пройдут выходные перед Рождеством
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На горнолыжном курорте в Буковеле, который недавно начал принимать отдыхающих, погода на выходные будет не сильно холодной. Однако прогнозируют снег.
Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные синоптиков sinoptik.ua. Речь идет о 21 декабря (суббота) и 22 декабря (воскресенье).
Погода в Буковеле 21 декабря
В Буковеле облачная погода продержится весь день. Ночью будет идти снег. Утром распогодится, но в этот день осадки не ожидаются.
Температура воздуха ночью от -4 до -2 мороза. Днем от -4 до -2 градусов мороза.
Погода в Буковеле 22 декабря
В Буковеле пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Вечером будет идти мелкий снег. Температура воздуха ночью от -6 до -7. А днем столбики термометра будут показывать от -6 до -2 градусов мороза.
Ранее "Телеграф" писал, чего ждать от погоды в Киеве на выходные. Также синоптики рассказали, когда Украину накроют снегопады. И какой в Украине будет погода на Сочельник, Рождество и Новый год. Синоптики рассказали, ждать ли украинцам морозов на эти праздники.