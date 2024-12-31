Фонд Табаловых собрал 2,3 млн грн на РЭБы для ВСУ
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Благотворительный фонд семьи Табаловых завершил сбор на средства РЭБ для украинских защитников и направит на эти цели 2,3 млн грн.
Об этом сообщил генеральный директор МК "Волошкове поле", президент фонда Андрей Табалов.
"Сбор продолжался 3 месяца, в течение которых вы покупали акционные йогурты, кефиры ТМ "Волошкове поле", сгущенное молоко от Первомайского молочноконсервного комбината, а также хлебную продукцию от двух предприятий, "Одесский каравай" и "Черкассыхлеб", а мы с каждой единицы продукции отчисляли по 1 грн на сбор, который инициировал Благотворительный фонд семьи Табаловых. Сейчас сбор завершен, и его результат — 2,3 млн грн на закупку систем радиолокационной борьбы для наших военных", — сообщил Андрей Табалов.
Он добавил, что в ближайшее время фонд проведет закупку средств РЭБ у украинских производителей и доставит в подразделения на запросы военных.
И подчеркнул, что в 2025 году фонд продолжит помогать фронту и работать с адресными запросами военных подразделений.
"В этом году Благотворительный фонд семьи Табаловых направил на помощь ВСУ и благотворительные проекты 22 млн грн. Мы продолжим поддерживать наших защитников, адресно работать с военными подразделениями, чтобы помогать нашим военным закрывать потребности, наиболее острые на фронте. Только так, объединив усилия, мы сможем победить врага, и задача каждого сейчас вносить свой вклад в будущую победу", — сказал Андрей Табалов.
Как сообщалось ранее, в августе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых провел сбор на 2,2 млн грн на нужды фронта. На эти средства закуплены 121 FPV-дрон для 5 различных бригад ВСУ.
В июне 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.
В январе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.
В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря 2023 года, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов по результатам благотворительного сбора передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK.
За первые полтора года широкомасштабного вторжения России предприятия семьи Табаловых помогли ВСУ более чем на 20 000 000 грн.
Напомним, "Волошкове поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в Украине. Продукция бренда "Волошкове поле" производятся силами ЧАО "Юрия". Компания экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами молочной компании "Волошкове поле" являются Александр и Андрей Табаловы.