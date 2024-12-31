Фонд Табаловых собрал 2,3 млн грн на РЭБы для ВСУ

Благотворительный фонд семьи Табаловых завершил сбор на средства РЭБ для украинских защитников и направит на эти цели 2,3 млн грн.

Об этом сообщил генеральный директор МК "Волошкове поле", президент фонда Андрей Табалов.

"Сбор продолжался 3 месяца, в течение которых вы покупали акционные йогурты, кефиры ТМ "Волошкове поле", сгущенное молоко от Первомайского молочноконсервного комбината, а также хлебную продукцию от двух предприятий, "Одесский каравай" и "Черкассыхлеб", а мы с каждой единицы продукции отчисляли по 1 грн на сбор, который инициировал Благотворительный фонд семьи Табаловых. Сейчас сбор завершен, и его результат — 2,3 млн грн на закупку систем радиолокационной борьбы для наших военных", — сообщил Андрей Табалов.

Он добавил, что в ближайшее время фонд проведет закупку средств РЭБ у украинских производителей и доставит в подразделения на запросы военных.

И подчеркнул, что в 2025 году фонд продолжит помогать фронту и работать с адресными запросами военных подразделений.

"В этом году Благотворительный фонд семьи Табаловых направил на помощь ВСУ и благотворительные проекты 22 млн грн. Мы продолжим поддерживать наших защитников, адресно работать с военными подразделениями, чтобы помогать нашим военным закрывать потребности, наиболее острые на фронте. Только так, объединив усилия, мы сможем победить врага, и задача каждого сейчас вносить свой вклад в будущую победу", — сказал Андрей Табалов.

Как сообщалось ранее, в августе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых провел сбор на 2,2 млн грн на нужды фронта. На эти средства закуплены 121 FPV-дрон для 5 различных бригад ВСУ.

В июне 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.

В январе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря 2023 года, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов по результатам благотворительного сбора передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK .

За первые полтора года широкомасштабного вторжения России предприятия семьи Табаловых помогли ВСУ более чем на 20 000 000 грн.

Напомним, "Волошкове поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в Украине. Продукция бренда "Волошкове поле" производятся силами ЧАО "Юрия". Компания экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами молочной компании "Волошкове поле" являются Александр и Андрей Табаловы.