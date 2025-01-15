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Переезжала несколько раз: как раньше выглядела пивная в Одессе, про которую писал Куприн

Автор
Наталья Граковская
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“Гамбринус” появился более 150 лет назад
“Гамбринус” появился более 150 лет назад. Фото gambrinus.net.ua, Facebook, коллаж "Телеграф"

Не все жители города знают историю этого заведения

Одесса всегда славилась своими атмосферными заведениями, и одно из самых знаковых — это ресторан "Гамбринус". Его история началась в середине XIX века, когда немецкие пивовары начали развивать культуру пивоварения в городе. "Гамбринус" стал не только символом одесской гастрономии, но и частью городской легенды, которую сохранили воспоминания, фотографии и литературные произведения.

Все началось в 1863 году, когда немецкий пивовар Иоганн Ансельм открыл свой пивной завод и первый "биргалле" на Греческой площади. Заведение предлагало посетителям свежее пиво, ароматные колбасы и окорока, ставшие излюбленным угощением одесситов. Однако настоящая история "Гамбринуса" началась в 1864 году, когда в "круглом доме" купца Маюрова открылась одноименная пивная.

Круглй дом в Одессе старые фото 19 век
Круглый дом, 19 век

В 1867 году "Гамбринус" переехал из дома Маюрова в здание завода Ансельма на Александровском проспекте. Заведение превратилось в популярный "пивной сад", где летом звучала живая музыка, а зимние вечера радовали посетителей ароматом блинов и согревающим глинтвейном. Атмосфера сочетала в себе уют, гастрономию и живую культуру.

К концу XIX века "Гамбринус" стал еще более известным благодаря Паулине Гоппенфельд, которая владела заведением и развивала пивное производство в Одессе. Тогда заведение находилось на углу Преображенской и Дерибасовской в небольшом подвале, описанном позже Александром Куприным в одноименном рассказе. Именно здесь зародилась его знаменитая душевная атмосфера, ставшая неотъемлемой частью образа Одессы.

Гамбринус Одесса1970 год
Гамбринус, 1970 год

В советское время "Гамбринус" обрел новый адрес — угол Дерибасовской и Колодезного переулка. Открытый в 1966 году пивной бар стал местом притяжения творческой интеллигенции, туристов и жителей города. За кружкой пива здесь звучали легенды о старой Одессе, живая музыка и дружеские разговоры. Заведение работает до сих пор.

Одесса 1983 год ресторан Гамбринус
Гамбринус, 1983 год

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