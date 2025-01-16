На магазинную и не посмотрите: как приготовить куриную колбасу дома (видео)

Такую колбасу просто сделать дома

Некоторые хозяйки сознательно отказываются от магазинной колбасы, считая ее опасной для здоровья. Однако колбаса часто является важным компонентом многих блюд, например салата "Оливье".

Чтобы быть уверенными в качестве и составе продукта, мы рекомендуем приготовить колбасу собственноручно. Если соблюдать правильную технологию, она получится не только дешевле, но и значительно вкуснее, информируют на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить куриную колбасу

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

филе куриного бедра без косточки – 500 г;

приправа к курятине – 24 г;

Способ приготовления:

1.Филе нарезать полосками, а бедра – большими кусками.

2.Добавить специи к курятине, тщательно перемешать, выложить в глубокую емкость и оставить на ночь мариноваться.

3.Разрезать рукав для запекания и выложить на него курятину.

4.Сформировать колбаску и запекать в течение 4 часов при 85-90 градусах.