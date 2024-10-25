В Украине продают редчайшую бутылку Coca Cola за смешные деньги (фото)

Пляшка виглядає, як нова

На популярной платформе онлайн-объявлений появился необычный товар — на продажу выставили бутылку Coca Cola, которую изготовили под Киевом в момент начала войны. Пластиковая тара не открывалась и все время находилась запечатанной.

Автор объявления просит за "эксклюзивную" бутылку с газировкой 777 гривен. Стоит отметить, что выглядит она подозрительной новой — на ней нет ни единой царапины или потертости.

"Coca Cola (Кока Кола) изготовлена в день начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Дата изготовления 24/02/2022 в 05:12 в Киевской области", — говорится в объявлении.

Никаких подтверждений тому, что эта бутылка Колы реально была изготовлена на Киевщине в момент начала войны — нет. Автор объявления, Андрей, проживает в Одесской области, впрочем, сувенир готов отправить по почте в любой регион страны.

Стоит отметить, что владелец "уникальной" бутылки завысил ее реальную стоимость в несколько десятков раз.

Объявление было опубликовано 4 октября и его просмотрели на момент публикации новости 1336 раз.

Учитывая тот факт, что лот не удалили с платформы, можно предположить, что реальных покупателей "бизнесмену" найти так и не удалось.

Напомним, что в Украине продают кормушки для квадроберов за космические деньги. Их цена стартует от 2500 грн. Выглядит эта диковинка как обычная подставка для двух мисок. В одну из них насыпают корм, в другую наливают воду.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что за 4,5 млн грн продают счастливый билет в Полтаве. У него номер — 111111. Это лучший подарок для ценителей данной тематики, утверждает автор объявления.