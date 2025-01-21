Церковный праздник 21 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не обеднеть

В этот день верующие соблюдают некоторые запреты

Сегодня, 21 января, христиане восточного обряда чтят память святого исповедника Максима. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь праздник отмечался 3 февраля.

Святой Максим Исповедник родился в Константинополе. Сначала он занимал высокий государственный пост, но впоследствии решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он стал монахом и активно боролся с еретическими учениями, в частности монофелитством — течением, отрицавшим человеческую волю Иисуса Христа.

Святой Максим пострадал за свою веру: его преследовали, осуждали и даже пытали. Несмотря на все трудности, он оставил после себя глубокое духовное наследие, которое до сих пор важно для христианского богословия.

Традиции и приметы 21 января

В этот день верующие посещают церковь, молятся святому Максиму, прося его покровительства и мудрости.

если в этот день ясная погода, то весна будет ранней и теплой;

снег 21 января обещает хороший урожай зерновых культур;

если дует сильный ветер, год будет беспокоен и принесет много изменений.

Что нельзя делать 21 января

ссориться и оскорблять других. Этот день следует провести в согласии, чтобы не привлечь беду;

игнорировать потребности других. День считается удачным для добрых дел, и пренебрежение этим может принести неудачи;

отдавать или одалживать кому-то деньги. В этот день лучше воздержаться от долгов, чтобы не обеднеть в будущем.

Именины 21 января

В этот день именины отмечают Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна.

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