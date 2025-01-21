Церковный праздник 21 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не обеднеть
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В этот день верующие соблюдают некоторые запреты
Сегодня, 21 января, христиане восточного обряда чтят память святого исповедника Максима. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь праздник отмечался 3 февраля.
Святой Максим Исповедник родился в Константинополе. Сначала он занимал высокий государственный пост, но впоследствии решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он стал монахом и активно боролся с еретическими учениями, в частности монофелитством — течением, отрицавшим человеческую волю Иисуса Христа.
Святой Максим пострадал за свою веру: его преследовали, осуждали и даже пытали. Несмотря на все трудности, он оставил после себя глубокое духовное наследие, которое до сих пор важно для христианского богословия.
Традиции и приметы 21 января
В этот день верующие посещают церковь, молятся святому Максиму, прося его покровительства и мудрости.
- если в этот день ясная погода, то весна будет ранней и теплой;
- снег 21 января обещает хороший урожай зерновых культур;
- если дует сильный ветер, год будет беспокоен и принесет много изменений.
Что нельзя делать 21 января
- ссориться и оскорблять других. Этот день следует провести в согласии, чтобы не привлечь беду;
- игнорировать потребности других. День считается удачным для добрых дел, и пренебрежение этим может принести неудачи;
- отдавать или одалживать кому-то деньги. В этот день лучше воздержаться от долгов, чтобы не обеднеть в будущем.
Именины 21 января
В этот день именины отмечают Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна.
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