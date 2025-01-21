Церковне свято 21 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не збідніти
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У цей день віряни дотримуються деяких заборон
Сьогодні, 21 січня, християни східного обряду вшановують пам’ять святого ісповідника Максима. До переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 3 лютого.
Святий Максим Ісповідник народився у Константинополі. Спочатку він обіймав високу державну посаду, але згодом вирішив присвятити своє життя служінню Богові. Він став ченцем і активно боровся з єретичними вченнями, зокрема монофелітством — течією, яка заперечувала людську волю Ісуса Христа.
Святий Максим постраждав за свою віру: його переслідували, засуджували і навіть катували. Незважаючи на всі труднощі, він залишив після себе глибоку духовну спадщину, яка досі є важливою для християнського богослов’я.
Традиції та прикмети 21 січня
У цей день віряни відвідують церкву, моляться святому Максиму, просячи його заступництва та мудрості. Особливі молитви звертаються до святого Максима з проханням про допомогу у вирішенні складних питань, пошуку істини та захисту від спокус. Віряни вивчають праці святого Максима або інші богословські твори.
- якщо цього дня ясна погода, весна буде ранньою та теплою;
- сніг 21 січня обіцяє хороший врожай зернових культур;
- якщо дме сильний вітер, рік буде неспокійним і принесе багато змін.
Що не можна робити 21 січня
- сваритися та ображати інших. Цей день слід провести у злагоді, щоб не притягнути біду;
- ігнорувати потреби інших. День вважається вдалим для добрих справ, і нехтування цим може принести невдачі;
- віддавати або позичати комусь гроші. Цього дня краще утриматися від боргів, щоб не збідніти у майбутньому.
Іменини 21 січня
Цього дня іменини відзначають Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна.
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