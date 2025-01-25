С Днем студента 2025! Красочные открытки и оригинальные поздравления в стихах
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Отправьте своим друзьям и знакомым поздравительные открытки
День студента в Украине было принято отмечать дважды в год, в частности, 25 января (в честь памяти Татьяны Римской, которая была покровительницей студентов). Но, согласно указу, установленному в 1999 году президентом Украины, правильной датой молодежного праздника считается 17 ноября.
Однако многие студентки университетов, институтов и колледжей, по привычке продолжают праздновать его 25 января. Этот день посвящен студенческой солидарности, борьбе за права молодежи и свободу.
Праздник объединяет студентов разных вузов и напоминает о важности активной жизненной позиции. Он напоминает о том, что студенчество — период жизни не только для учебы, но и для формирования новых идей, дружбы и реализации своих амбиций.
"Телеграф" по этому поводу создал подборку ярких открыток и поздравлений, чтобы вы могли отправить их своим друзьям и одногруппникам. Пожелайте им успехов в учебе!
Какое прекрасное время:
Студенческий юный запал,
Учебное классное время,
Страстей неподдельных накал!
Работы, зачеты, дипломы,
Нам дней тех никак не забыть,
Учились всему, понемногу,
Но больше: дружить и любить!
В День студента я желаю
Сессии легко сдавать.
Быть в хорошем настроении,
Никогда не унывать.
Эти славные моменты
Жизни сказочной своей
Сохрани в душе на память,
Ведь счастливей нету дней.
Чего студенту можно пожелать?
Чтоб легкой к знаниям была дорога.
Всегда экзамен без труда сдавать.
И препод чтобы не был очень строгим.
Чтоб были силы по утрам вставать,
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
На семинарах эрудицией блистать,
Хорошим человеком оставаться!
Поздравляем с Днем Студента! Пусть твои знания растут так быстро, как ответы на вопросы во время сессии. Удачи и веселья в учебе!
Поздравляю с Днем студента! Пусть эта яркая и счастливая пора запомнится надолго. Желаю новых знаний, новых успехов и амбициозных планов, больше новых впечатлений и новых интересных встреч. Будьте счастливы! Молодость — лучшее время в жизни.
"Телеграф" писал ранее, что в Украине будут отмечать еще один важный праздник для армии. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.