С Днем студента 2025! Красочные открытки и оригинальные поздравления в стихах

Отправьте своим друзьям и знакомым поздравительные открытки

День студента в Украине было принято отмечать дважды в год, в частности, 25 января (в честь памяти Татьяны Римской, которая была покровительницей студентов). Но, согласно указу, установленному в 1999 году президентом Украины, правильной датой молодежного праздника считается 17 ноября.

Однако многие студентки университетов, институтов и колледжей, по привычке продолжают праздновать его 25 января. Этот день посвящен студенческой солидарности, борьбе за права молодежи и свободу.

Праздник объединяет студентов разных вузов и напоминает о важности активной жизненной позиции. Он напоминает о том, что студенчество — период жизни не только для учебы, но и для формирования новых идей, дружбы и реализации своих амбиций.

"Телеграф" по этому поводу создал подборку ярких открыток и поздравлений, чтобы вы могли отправить их своим друзьям и одногруппникам. Пожелайте им успехов в учебе!

С Днем студента 2025

Какое прекрасное время:

Студенческий юный запал,

Учебное классное время,

Страстей неподдельных накал!

Работы, зачеты, дипломы,

Нам дней тех никак не забыть,

Учились всему, понемногу,

Но больше: дружить и любить!

Открытки ко Дню студента

В День студента я желаю

Сессии легко сдавать.

Быть в хорошем настроении,

Никогда не унывать.

Эти славные моменты

Жизни сказочной своей

Сохрани в душе на память,

Ведь счастливей нету дней.

Открытки и стихи ко Дню студента 2025

Чего студенту можно пожелать?

Чтоб легкой к знаниям была дорога.

Всегда экзамен без труда сдавать.

И препод чтобы не был очень строгим.

Чтоб были силы по утрам вставать,

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

На семинарах эрудицией блистать,

Хорошим человеком оставаться!

День студента 25 января — открытки

Поздравляем с Днем Студента! Пусть твои знания растут так быстро, как ответы на вопросы во время сессии. Удачи и веселья в учебе!

Поздравления с Днем студента 25 января

Поздравляю с Днем студента! Пусть эта яркая и счастливая пора запомнится надолго. Желаю новых знаний, новых успехов и амбициозных планов, больше новых впечатлений и новых интересных встреч. Будьте счастливы! Молодость — лучшее время в жизни.

Как поздравить с Днем студента 2025

"Телеграф" писал ранее, что в Украине будут отмечать еще один важный праздник для армии. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.