З Днем студента 2025! Барвисті листівки та оригінальні привітання у віршах

Надішліть своїм друзям та знайомим вітальні листівки

День студента в Україні було заведено відзначати двічі на рік, зокрема, 25 січня (на честь пам’яті Тетяни Римської, яка була покровителькою студентів). Але, згідно з указом, встановленим у 1999 році президентом України, правильною датою молодіжного свята вважається 17 листопада.

Однак багато студентів університетів, інститутів та коледжів за звичкою продовжують святкувати його 25 січня. Цей день присвячений студентській солідарності, боротьбі за права молоді та свободу.

Свято об’єднує студентів різних ВНЗ та нагадує про важливість активної життєвої позиції. Він нагадує про те, що студентство — період життя не лише для навчання, а й для формування нових ідей, дружби та реалізації своїх амбіцій.

"Телеграф" з цього приводу створив добірку яскравих листівок та привітань, щоб ви могли надіслати їх своїм друзям та одногрупникам. Побажайте їм успіхів у навчанні!

З Днем студента 2025

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

Листівки до Дня студента

З Днем студента привітання!

Хай збуваються бажання.

Щоби легко було жити,

Від навчання — не тужити.

Щоби всі життєві миті

Були радістю сповиті.

Щоб все було неймовірно,

А щастило, щоб безмірно.

Листівки та вірші до Дня студента 2025

З днем студента вас вітаю,

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі хвости здавати,

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти,

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось

Дуже весело жилось!

День студента 25 січня

Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю веселощів молодості і великої удачі, чудових днів і щасливих подій, великих цілей і грандіозних планів, цілеспрямованості, достатку і любові.

Привітання з Днем студента 25 січня

Вітаю з Днем студента! Навчання — світло, бажаю прагнути до нього в рядах відмінників, нехай удача і успіх супроводжують на шляху до червоного диплома і допомагають здібності. Ну і, звичайно, веселого студентського життя!

Як привітати з Днем студента 2025

"Телеграф" писав раніше, що в Україні відзначатимуть ще одне важливе свято для армії. Володимир Зеленський підписав відповідний указ.