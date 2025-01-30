Февраль несет серьезное похолодание в Украину. Где и когда ждать до -21 градуса мороза (карта)

Февраль оправдает свое украинское название

В середине февраля в Украину нагрянут сильные морозы. Примечательно, что они облюбуют южную часть страны.

В то же время теплее всего будет на севере страны. Об этом свидетельствует синоптическая карта портала Ventusky.

В понедельник, 10 февраля, морозы до -21 градуса ударят на Буковине, а также местами в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Примечательно, что в этот день на юге и юго-западе Украины будет холоднее, чем на севере и востоке – до -15. Также холодные воздушные массы ожидаются в центральных регионах. На остальной территории синоптики прогнозируют до -10, местами до -5 градусов.

Во вторник, 11 февраля, в Черновицкой области ртутные столбики останутся на тех же отметках. Также морозы до -20 градусов местами пройдутся по Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областям. До -15 покажут термометры на Винничине и Черкасчине. В других регионах температура воздуха преимущественно будет до -10 градусов.

В среду, 12 февраля, сильные морозы будут упорно удерживать свои позиции в Карпатах, усилятся в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях. Также метеорологи прогнозируют холода до -20 градусов в Запорожской, местами в Одесской и Винницкой областях. Теплее всего будет на северо-западе – до -5. На севере и северо-востоке Украины термометры покажут до -10. На остальной территории ожидается до -15 градусов.

В четверг, 13 февраля, в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях сохранятся 20-градусные морозы. В южных регионах синоптики обещают до -15 градусов. При этом на северо-западе страны и на Черниговщине потеплеет примерно до -1… -3 градусов. На остальной территории прогнозируют до -10.

Ранее мы сообщали, что уже с 5 февраля изменится погода. В среду синоптики прогнозируют значительный снегопад на западе, севере и в центре страны. Снежной погоде будет способствовать небольшой мороз.