"Обікрали" заради іншого місяця. Чому у лютому всього 28 днів

У найдавнішому календарі рік ділився на 10 місяців і складався з 304 днів, а січня та лютого ще не було

Лютий — це найкоротший місяць року, який має 28 днів у звичайному році та 29 днів у високосному. Останній, до речі, багато хто вважає роком невдач. Однак мало хто знає, чому насправді в останньому місяці зими лише 28 днів.

Так, для обчислення у світі переважно використовується григоріанський календар, який базується на юліанському календарі, а юліанський успадковує давньоримський календар. У Стародавньому Римі рік починався з березня. У найдавнішому календарі рік ділився на 10 місяців і складався із 304 днів, а січня та лютого ще не було, пише ТЦ.

Реформа календаря, проведена Нумом Помпілієм (або Тарквінієм), мала прив’язати числення до сонячно-місячного циклу. Тоді й з’явилися січень і лютий. Тоді на лютий як останній місяць року припадало 29 днів у звичайні роки, а у високосні — 30 днів.

Кількість днів у місяцях римського календаря обчислювалася таким чином:

непарні місяці (березень, травень, липень, вересень, листопад, січень) — 31 день,

парні місяці (квітень, червень, серпень, жовтень, грудень) – 30 днів.

До речі, лютий у стародавньому Римі не був місяцем, коли приступають до якихось починань, укладання шлюбу тощо. Місяць повністю присвячувався обрядам спілкування з богами підземного світу. Маючи лише 28 днів у звичайному році, це єдиний місяць у році, який може пройти без жодного молодика, першої чверті, повного місяця або останньої чверті. Крім того, лютий є єдиним місяцем, який може мати чотири повні семиденні тижні.

При Гаї Юлії Цезарі було проведено нову календарну реформу. Тоді запровадили чотирирічний цикл, у якому три роки – 365 днів та один рік – 366 днів. Чітка кількість днів у місяці вважалася у римлян нещасливою ознакою, тому грізний імператор вольовим рішенням збільшив свій місяць (липень) на один день.

З цієї причини після липня, з його 31 днем, триває серпень із такою самою кількістю днів. День "відібрали" у лютого. Тому тепер у звичайні роки у лютому 28 днів, а у високосні – 29.

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