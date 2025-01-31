Украинцы не имеют никакого отношения к празднику 31 января

Хотя водка является распространенным напитком в Украине, дата праздника, День рождения водки, 31 января не имеет для страны никакого значения. На самом деле, событие связано с российским химиком Дмитрием Менделеевым и его защитой диссертации о спиртах в этот день в 1865 году.

Ученый не изобретал водку, и связь его работ с этим напитком во многом мифологизирована. Но россияне до сих пор упорно приписывают себе большие заслуги за "изобретение" оковытой. В свою очередь, Менделеев лишь научно изучил и описал процессы, которые использовались на протяжении многих веков до него.

Украина активно развивает и укрепляет собственные традиции и культурные праздники, а не уделяет внимания датам, имеющим российские корни или популяризированным в России. Все же, День украинской водки — "горілки" — в нашей стране неофициально, но отмечается.

Когда День водки 2025 в Украине: точная дата

Праздник, посвященный многовековому напитку, приходится на 4 октября, но происходит это в США. Именно в этой стране празднуют Национальный день водки — National Vodka Day. В нашей стране Днем украинской водки считается 24 мая, без какой-либо привязки к истории. Интересно, что любители и знатоки водки во многих странах отмечают День огненной воды 6 августа.