Андрей Табалов: Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 22 млн грн на поддержку ВСУ и социальные инициативы в 2024 году

Благотворительный фонд семьи Табаловых в 2024 году систематизировал свою работу и направил более 22 млн грн на благотворительные проекты, большинство из которых было посвящено поддержке Вооруженных Сил Украины.

Об этом в интервью БизнесТелеграф рассказал президент фонда, генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов.

В 2024 году фонд передал более 150 дронов, авто, средств РЭБ, а также регулярно отправлял на передовую молочную продукцию. Кроме военной помощи, организация поддерживала и социальные инициативы. Например, в 2024 году фонд стал одним из доноров строительства инклюзивного дома для семей военнослужащих в Черкасской области, выделив 2,5 млн грн.

По его словам, фонд в сотрудничестве с бизнесами компании регулярно проводит благотворительные сборы, в рамках которых часть дохода от продажи продукции брендов "Волошкове поле" и "Формула смаку" направлялась на закупку оборудования и техники для военных.

"Каждая бутылка сгущенки или кефира помогла собрать эти суммы. Это подход "два в одном" – он позволяет нашим потребителям приобщаться к благотворительности и одновременно поддерживать украинские бренды. А мы, в свою очередь, закупаем военную продукцию у отечественных производителей, поэтому деньги остаются в стране и работают на нашу победу", – отметил Табалов.

По словам Табалова, эффективность сборов уже подтверждена на поле боя – военные посылают благодарности за переданные дроны и оборудование. Один из самых масштабных сборов позволил приобрести более 120 FPV-дронов для пяти подразделений, и фонд уже получил кадры их работы по уничтожению вражеской техники.

В настоящее время фонд завершает последний сбор, направленный на закупку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые помогут защищать подразделения на передовой и бороться с атаками "шахедов".

"Предыдущие успехи показали, что украинские производители РЭБ работают на очень высоком уровне, и мы стремимся максимально поддержать эти технологии", — подчеркнул Андрей Табалов.

По его словам, благотворительная деятельность будет продолжаться и дальше. "Мы будем продолжать сборы и поддерживать военных столько, сколько потребуется. Так сегодня должен действовать каждый ответственный бизнес", — подытожил он.