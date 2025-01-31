Андрій Табалов: Благодійна фундація родини Табалових спрямувала 22 млн грн на підтримку ЗСУ та соціальні ініціативи у 2024 році

Благодійна фундація родини Табалових у 2024 році систематизувала свою роботу та спрямувала понад 22 млн грн на благодійні проєкти, більшість із яких була присвячена підтримці Збройних Сил України.

Про це в інтерв’ю БізнесТелеграф розповів президент фундації, генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

У 2024 році фундація передала понад 150 дронів, авто, засобів РЕБ, а також регулярно відправляла на передову молочну продукцію. Окрім військової допомоги, організація підтримувала і соціальні ініціативи. Наприклад, у 2024 році фонд став одним із донорів будівництва інклюзивного будинку для родин військовослужбовців на Черкащині, виділивши 2,5 млн грн.

За його словами, фундація у співпраці з бізнесами компанії регулярно проводить благодійні збори, в рамках яких частина доходу від продажу продукції брендів "Волошкове поле" та "Формула смаку" спрямовувалася на закупівлю обладнання та техніки для військових.

"Кожна пляшка згущеного молока чи кефіру допомогла зібрати ці суми. Це підхід "два в одному" – він дозволяє нашим споживачам долучатися до благодійності та одночасно підтримувати українські бренди. А ми, своєю чергою, закуповуємо військову продукцію у вітчизняних виробників, тож гроші залишаються в країні та працюють на нашу перемогу", – зазначив Табалов.

За словами Табалова, ефективність зборів вже підтверджена на полі бою – військові надсилають подяки за передані дрони та обладнання. Один із наймасштабніших зборів дозволив придбати понад 120 FPV-дронів для п’яти підрозділів, і фундація вже отримала кадри їхньої роботи зі знищення ворожої техніки.

Наразі фундація завершує останній збір, спрямований на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які допоможуть захищати підрозділи на передовій та боротися з атаками "шахедів".

"Попередні успіхи показали, що українські виробники РЕБ працюють на дуже високому рівні, і ми прагнемо максимально підтримати ці технології", – наголосив Андрій Табалов.

За його словами, благодійна діяльність триватиме й надалі. "Ми будемо продовжувати збори та підтримувати військових стільки, скільки буде потрібно. Так сьогодні має діяти кожен відповідальний бізнес", – підсумував він.