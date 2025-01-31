Золотые ворота, Потемкинская лестница и не только: ИИ круто показал выдающиеся украинские достопримечательности в стиле Lego (фото)
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В игрушечном мире наши памятники также выглядели бы величественно
Превратить самые известные достопримечательности в Украине в детали конструкторов Lego — идея очень интересная. В 2023 году компания игрушек и United24 создали миниатюры киевской Родины-мать и крымского Ласточкиного гнезда, а сегодня "Телеграф" предлагает расширить эту "линейку" другими туристическими достопримечательностями, о которых знают и какими увлекаются во всем мире.
Редакция плодотворно поработала с искусственным интеллектом и благодаря современным технологиям у нас появилась возможность увидеть знакомые нам исторические здания, замки и монументы в стиле Lego.
1. Замок Любарта (Луцк)
Эта средневековая крепость, построенная в XIV веке, является одной из наиболее сохранившихся в Украине. В стиле Lego она имеет массивные кирпичные стены и высокую главную башню.
2. Госпром (Харьков)
Этот шедевр конструктивизма 1928 года идеально подходит для Lego благодаря своим геометрическим формам. Модель состоит из коричневых блоков, производящих впечатление монолитного здания, с детализированными окнами и мостами между корпусами.
3. Черновицкий национальный университет
Бывшая резиденция митрополитов Буковины и Далмации выглядит как сказочный дворец. В Lego-версии ИИ воспроизвел его красно-кирпичные стены, купола и внутренние дворики с зелеными деревьями.
4. Родина-Мать (Киев)
Этот величественный памятник представлен в виде серебристых Lego-деталей, отражающих металлическую структуру статуи, с мечом и щитом в руках.
5. Львовский оперный театр
Здание в стиле неоренессанса может стать настоящим украшением Lego-коллекции. Золотой фасад, лепнина и скульптуры ИИ передал нам в мельчайших деталях.
6. Киево-Печерская лавра
Эта святыня с многочисленными золотыми куполами и колокольнями выглядит прекрасно в Lego-версии.
7. Золотые ворота (Киев)
Исторические ворота Киева в Lego-формате могут состоять из коричневых блоков, имитирующих дерево и камень.
8. Потемкинская лестница (Одесса)
Знаменитая лестница, которая визуально кажется бесконечной, ИИ сделал в стиле Lego с помощью градации серых деталей. Дополнительные элементы – фигурки туристов и вид на памятник Дюку де Ришелье.
9. Таракановский форт (Ровенская область)
Загадочная крепость-лабиринт воспроизведена ИИ из золотых и серых деталей, имитирующих развалины.
Ранее "Телеграф" рассказывал интересные факты о Таракановском форте. Это место жуткое, однако привлекает посетителей своей таинственностью.