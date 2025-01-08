Новая жизнь "Родины-матери": историк объяснил, почему этот монумен важен

Знаковый монумент "Родина-мать" в Киеве, долгие годы являвшийся символом советской эпохи, пережил историческую трансформацию

Монументальная скульптура "Родина-мать" в Киеве, которая долгое время была одним из самых узнаваемых символов столицы, переживает историческую трансформацию. Не так давно с ее щита был демонтирован советский герб, и позже произошло установление трезубца – главного символа украинской государственности.

Историк Александр Алферов рассказывает, что 102-метровая статуя, установленная в 1981 году, имеет непростую историю. Интересно, что первоначально ее высота должна составлять 108 метров, но верхушка меча была укорочена на 6 метров, чтобы не превышать высоту колокольни Киево-Печерской лавры. Несмотря на это монумент все равно занимает первое место по высоте в Европе и восьмое в мире.

Происходящие с монументом изменения вызывают оживленные дискуссии в обществе. Хотя закон о декоммунизации требовал избавиться от советской символики еще в 2016 году, практическая реализация этого решения состоялась только в 2023 году.

По словам историка, монумент имеет двойное значение для Украины. С одной стороны, это наследие тоталитарного времени, которое демонстрировало могущество советской власти через гигантские архитектурные комплексы. С другой – памятник стал важным туристическим объектом и одним из символов Киева, наряду с Софией Киевской, Киево-Печерской лаврой и Майданом Независимости.

"Родина-мать" доминирует на киевских холмах и влияет на архитектурный ландшафт столицы. Его огромные размеры и советская эстетика контрастируют с современными архитектурными тенденциями. Это вызывает беспокойство среди архитекторов и культурных деятелей, считающих, что памятник мешает развитию новых проектов.

Примечательно, что за годы независимости Украины восприятие монумента значительно изменилось. Если сначала он был символом советской "победы", то теперь многие видят в нем сходство с Орантой из Софии Киевской – защитницей города и хранительницей мира.

Относительно будущего монумента большинство украинцев поддержали идею установки трезубца на щите. Это решение рассматривается как важный шаг в трансформации советского наследия и утверждении украинской идентичности.

Трансформация "Родины-матери" является ярким примером того, как Украина переосмысливает свое историческое наследие, сохраняя при этом культурные памятники и наполняя их новым содержанием. Несмотря на то, что некоторые киевляне до сих пор называют его "железной бабой" или "клепаной матерью".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит памятник рюкзаку во Львове, что приносит удачу. С 2012 года интересный монумент привлекает внимание многочисленных туристов.