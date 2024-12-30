В поездах дальнего следования появятся горячие обеды: что в меню и сколько стоят (фото)
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Данное меню разработал известный украинский шеф-повар
В поездах Укрзализныци дальнего следования появятся полноценные обеды из горячих блюд.
Об этом сообщила пресс-служба государственного акционерного общества. Обеды запустили в тестовом режиме на таких рейсах:
- №351/352 Киев — Кишинев;
- №95/96 Киев — Рахов;
- №29/30 Киев — Ужгород;
- №4/3 Запорожье — Ужгород.
Меню горячих обедов разработал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Данные блюда приготовлены и заморожены инновационным способом. Он обеспечивает свежесть продуктов и позволяет сохранить вкус продуктов после разогревания.
Проводники вышеупомянутых поездов предложат пассажирам следующие блюда:
- карпатские деруны;
- омлет из житомирских яиц,
- курицу с подольским картофелем и овощами;
- крымскотатарский плов с говядиной.
Блюда стоят от 170 до 190 гривен. Например, деруны стоят 180 гривен, омлет — 170 гривен, а картофель — 190 гривен.
Выбрать любимое блюдо можно во время путешествия. Отзывы о качестве питания в поездах дальнего следования можно оставить по этому электронному адресу: [email protected].
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