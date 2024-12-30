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В поездах дальнего следования появятся горячие обеды: что в меню и сколько стоят (фото)

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
В поездах появятся горячие обеды Новость обновлена 30 декабря 2024, 15:43
В поездах появятся горячие обеды. Фото Коллаж "Телеграфа"

Данное меню разработал известный украинский шеф-повар

В поездах Укрзализныци дальнего следования появятся полноценные обеды из горячих блюд.

Об этом сообщила пресс-служба государственного акционерного общества. Обеды запустили в тестовом режиме на таких рейсах:

  • №351/352 Киев — Кишинев;
  • №95/96 Киев — Рахов;
  • №29/30 Киев — Ужгород;
  • №4/3 Запорожье — Ужгород.

Меню горячих обедов разработал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Данные блюда приготовлены и заморожены инновационным способом. Он обеспечивает свежесть продуктов и позволяет сохранить вкус продуктов после разогревания.

Проводники вышеупомянутых поездов предложат пассажирам следующие блюда:

  • карпатские деруны;
  • омлет из житомирских яиц,
  • курицу с подольским картофелем и овощами;
  • крымскотатарский плов с говядиной.

Блюда стоят от 170 до 190 гривен. Например, деруны стоят 180 гривен, омлет — 170 гривен, а картофель — 190 гривен.

Выбрать любимое блюдо можно во время путешествия. Отзывы о качестве питания в поездах дальнего следования можно оставить по этому электронному адресу: [email protected].

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит изнутри секретный поезд для эвакуации раненых бойцов Сил обороны Украины.

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#Украина #Укрзализныця #Меню #Фото #Евгений Клопотенко #горячие обеды