С Днем святого Валентина: короткие поздравления на украинском для самых близких

Праздник является хорошей возможностью проявить свою любовь к близким

День святого Валентина – теплый праздник, напоминающий о важности любви в жизни человека. Это чувство, которое окрыляет и дает силы жить дальше. В День святого Валентина, который традиционно отмечают 14 февраля, поздравьте важных для вас людей.

Из-за войны, начатой Россией, многие семьи живут на расстоянии. Кто-то уехал за границу, а кто-то остался в Украине. В то же время многие мужчины и женщины ушли на фронт, чтобы защищать Украину от врага. В военное время праздники не доставляют радости, как раньше. Однако любовь и чувства всегда актуальны, поэтому хорошая идея — напомнить близким об этом.

С Днем святого Валентина следует поздравлять не только своих избранников. Это хорошая возможность проявить свою любовь к родителям, друзьям, родственникам или коллегам. Получив теплое поздравление, они ощутят вашу любовь и тепло даже на расстоянии. Для этого "Телеграф" собрал краткие поздравления с Днем святого Валентина, которые можно отправить близким людям. Сохраняйте их и отправляйте в мессенджеры.

Короткие поздравления с Днем святого Валентина на украинском

Дякую тобі за твою любов, ніжність і турботу. Хочу, щоб ти знала: у моєму серці завжди буде тільки ти. Нехай цей день буде таким же прекрасним, як і ти, моя любов. Я хочу зробити тебе найщасливішою жінкою у світі – не тільки сьогодні, але й щодня.

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Вітаю з Днем закоханих! Нехай цей день буде сповнений тепла, ніжності та романтики.

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З Днем святого Валентина! Бажаю тобі кохання, щастя та незабутніх моментів поруч із коханою людиною.

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З Днем святого Валентина. Хочу побажати щоб ваші очі завжди світилися від щастя і любові, нехай ваші стосунки будуть стабільними, яскравими і палкими!

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Кожну секунду кожної хвилини, кожну годину кожного дня, кожен день кожного місяця, кожного місяця кожного року думаю про тебе, моя любов!

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Нескінченної ніжності, оксамитових обіймів, пристрасної любові і захоплених поглядів в День святого Валентина. Вітаю з Днем закоханих!

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Моя найкраща подруго, вітаю тебе з цим святом тепла й доброти! Нехай твоє серце завжди відчуває, як важливою і цінною ти є для цього світу.

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Неймовірно чарівної любові, здорового способу життя, щирих почуттів, тільки позитивних емоцій і спогадів.

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З Днем святого Валентина! Нехай наповнюється щастям душа, пристрасними будуть поцілунки і романтичним довгоочікуваний вечір!

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З 14 лютого! Бажаю вам із коханою людиною завжди знаходити спільну мову та підтримку один в одному.

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Нехай світла пора настане в ваших стосунках. На душі завжди буде тепло і затишно, весело і надійно. Щирих почуттів, коротких розставань, здійснення мрій, красивих залицянь, ніяких печалей.

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Нехай світ відкриє для всіх закоханих свої обійми, нехай процвітає любов, і всі люди на Землі будуть щасливі. З Днем святого Валентина!

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Нехай цей день буде сповнений любові! Бажаю вам з коханою людиною провести цей день разом та насолодитися один одним.

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Зі святом кохання! Бажаю вам з коханою людиною завжди відчувати себе щасливими та коханими.

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