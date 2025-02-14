З Днем святого Валентина: короткі привітання українською для найближчих
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Свято є гарною нагодою проявити свою любов до близьких
День святого Валентина — тепле свято, яке нагадує про важливість кохання в житті людини. Це почуття, яке окриляє та надає сили жити далі. У День святого Валентина, який традиційно відзначають 14 лютого, привітайте важливих для вас людей.
Через війну, розпочату Росією, багато родин живуть на відстані. Хтось поїхав за кордон, а хтось залишився в Україні. Водночас чимало чоловіків і жінок пішли на фронт, аби захищати Україну від ворога. У воєнний час свята не приносять радості, як раніше. Однак любов і почуття — завжди на часі, тож гарною ідеєю є нагадати близьким про це.
З Днем святого Валентина варто вітати не лише своїх обранців. Це гарна нагода проявити свою любов до батьків, друзів, родичів або колег. Отримавши тепле привітання, вони відчують вашу любов і тепло навіть на відстані. Для цього "Телеграф" зібрав короткі привітання з Днем святого Валентина, які ви можете відправити близьким людям. Зберігайте їх та надсилайте у месенджерах.
Короткі привітання з Днем святого Валентина українською
Дякую тобі за твою любов, ніжність і турботу. Хочу, щоб ти знала: у моєму серці завжди буде тільки ти. Нехай цей день буде таким же прекрасним, як і ти, моя любов. Я хочу зробити тебе найщасливішою жінкою у світі – не тільки сьогодні, але й щодня.
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Вітаю з Днем закоханих! Нехай цей день буде сповнений тепла, ніжності та романтики.
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З Днем святого Валентина! Бажаю тобі кохання, щастя та незабутніх моментів поруч із коханою людиною.
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З Днем святого Валентина. Хочу побажати щоб ваші очі завжди світилися від щастя і любові, нехай ваші стосунки будуть стабільними, яскравими і палкими!
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Кожну секунду кожної хвилини, кожну годину кожного дня, кожен день кожного місяця, кожного місяця кожного року думаю про тебе, моя любов!
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Нескінченної ніжності, оксамитових обіймів, пристрасної любові і захоплених поглядів в День святого Валентина. Вітаю з Днем закоханих!
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Моя найкраща подруго, вітаю тебе з цим святом тепла й доброти! Нехай твоє серце завжди відчуває, як важливою і цінною ти є для цього світу.
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Неймовірно чарівної любові, здорового способу життя, щирих почуттів, тільки позитивних емоцій і спогадів.
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З Днем святого Валентина! Нехай наповнюється щастям душа, пристрасними будуть поцілунки і романтичним довгоочікуваний вечір!
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З 14 лютого! Бажаю вам із коханою людиною завжди знаходити спільну мову та підтримку один в одному.
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Нехай світла пора настане в ваших стосунках. На душі завжди буде тепло і затишно, весело і надійно. Щирих почуттів, коротких розставань, здійснення мрій, красивих залицянь, ніяких печалей.
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Нехай світ відкриє для всіх закоханих свої обійми, нехай процвітає любов, і всі люди на Землі будуть щасливі. З Днем святого Валентина!
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Нехай цей день буде сповнений любові! Бажаю вам з коханою людиною провести цей день разом та насолодитися один одним.
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Зі святом кохання! Бажаю вам з коханою людиною завжди відчувати себе щасливими та коханими.
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