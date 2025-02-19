Другом Россию уже никто не назовет: социолог о трех вещах, на которых может сыграть Бойко

Россию другом в Украине не считают, но попытки "разыграть пророссийскую карту" будут

Из-за войны, разрушений и оккупации территорий Россию в Украине не считают "дружественной страной" абсолютное большинство жителей. В то же время есть немало людей, которые считают Украину врагом, а на их настроениях попробуют сыграть пророссийские силы.

Об этом рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в материале "Телеграфа": Реванша не будет, но Бойко наберет пять процентов: Антипович о мобилизации, выезде молодежи и "пророссийских" украинцах, ч. І.

По словам Антиповича, 100% украинцев считает Россию врагом, о ней уже не говорят как о каком-то "друге", поскольку с российской стороны постоянно летят ракеты и дроны. Между тем существует часть не пророссийского, а именно российского населения в Украине — они считают Украину врагом, а украинцев – врагами.

"То есть такая небольшая прослойка украинских граждан, которые, по сути, россияне. Это не об этносе, не о гражданстве, а о "русском мире". Они никогда в жизни сейчас не скажут, что они за Россию. И это небольшая часть. Поэтому о пророссийских настроениях в Украине говорить не приходится", — заявил социолог.

В то же время такие кандидаты, как Юрий Бойко, вероятно, будут пытаться сыграть на симбиозе защиты русского языка и поддержке ценностей советского прошлого. Мол, "мы все жили вместе, единая страна, единый народ, политики воюют, русский язык, культура и Пушкин не виноваты, не надо памятники сносить" и так далее.

"На этих трех тезисах: русский язык, культура и советское прошлое, какой-то политик (ну, Бойко, значит Бойко, а может и другой), или партия может на украинских выборах собрать свои 5% для прохождения барьера. Я не говорю о больших процентах, я говорю именно о 5%. О реванше пророссийских сил речи вообще не идет. Да это и не пророссийское настроение", — отметил Антипович.

Он добавил: такие граждане никогда не признаются, что у них есть пророссийские настроения. Они могут сказать об "общей истории" и не посчитать это пророссийской позицией. Винить за это их не стоит.

"Так может считать житель Запорожья, Херсона, выросшего в абсолютно советской истории и традиции. Конечно, он будет считать так, как он воспитан", — сказал Антипович. Вероятнее всего, его дети могут быть воспитаны так же, подчеркнул социолог.

Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный дал "Телеграфу" комментарий о своих политических планах.